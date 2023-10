Les négociations pour la vente OM par Frank McCourt aux Saoudiens basculent dans un nouvel état. Déterminée à investir le domaine sportif en Europe, l'Arabie Saoudite est également entrée en pourparler avec Peter Lim pour lui racheter le FC Valence.

Vente OM : Une confirmation tombe

Après le retentissant rachat de Newcastle United par des investisseurs saoudiens en 2021, l'Europe du football retient son souffle avec l'Olympique de Marseille qui est en passe de basculer sous pavillon saoudien. Les riches Saoudiens qui ont jeté leur dévolu sur le club phocéen sont maintenant passés dans une phase plus offensive pour boucler l'affaire.

D'après une dernière information révélée par le média anglais The Independent, des négociations sont en cours en coulisses pour le rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens. "The Independent a appris que les intermédiaires travaillant pour le compte d'une entité liée à l'État avaient fait des progrès considérables en matière d'achat", peut-on lire dans ce média.

Cette nouvelle, comme il fallait s'y attendre, a immédiatement suscité un intérêt des supporters de l'OM, pressé de voir de nouveaux investisseurs pousser Frank McCourt vers la sortie.

Et l'OM n'est pas le seul club que veulent racheter les Saoudiens. Ils visent aussi le FC Valence en Liga. Des négociations avec le propriétaire de ce club de Liga, Peter Lim, sont eux à leurs débuts. Les envoyés du prince Mohammed ben Salmane veulent en effet racheter l'OM et FC Valence pour des raisons bien précises.

Le choix de l'OM par les Saoudiens n'est pas anodin. L'objectif de ces investisseurs serait de prendre en main un club avec un passé glorieux, mais qui a connu des difficultés ces dernières années, ce qui ouvre la porte à une marge de croissance rapide et significative. L'OM, qui a remporté la Ligue des champions en 1993 et compte de nombreux titres de champion de France, est un club chargé d'histoire, mais qui n'a pas réussi à retrouver son lustre d'antan à cause de la forte montée en puissance du Paris Saint-Germain.

La vente de l’OM bouclée avant le rachat du FC Valence...

Contrairement à Valence, où le président Peter Lim hésite à vendre le club, mais qui négocie quand même, la situation semble plus favorable pour l'OM. Frank McCourt, l'actuel propriétaire, aurait exprimé ces derniers jours sa disposition à céder le club. Cette décision a boosté les négociations qui devenaient difficiles.

Le processus de vente de l'OM pourrait être beaucoup plus simple à mettre en place par rapport à Valence, où les négociations pourraient s'avérer plus compliquées en raison de l'incertitude entourant la vente. Cela fait de l'OM un choix attrayant pour les Saoudiens qui cherchent à consolider leur empreinte dans le monde du football européen.

On le sait, l'intérêt des Saoudiens pour l'acquisition de l'OM s'inscrit dans le cadre de leur politique sportive liée à la Coupe du monde 2034, mais pas seulement. Le pays a officiellement exprimé sa candidature pour accueillir cet événement mondial, et le fait d'avoir des clubs de football de renom en Europe pourrait renforcer sa crédibilité dans cette démarche en plus de préparer le succès de la compétition.

L'Arabie saoudite est déterminée à investir massivement dans le football pour capter la forte médiatisation de ce sport, l’objectif final étant de rendre le plus populaire possible ses destinations touristiques… La péninsule arabique prépare en effet la fin du pétrole par sa multiplication des investissements dans les pays sûrs. Cela passe par le rachat de plusieurs entreprises dans le monde et dans différents secteurs. Posséder les meilleurs clubs d'Europe, continent roi du foot, est le moyen le plus sûr d'assurer à ces entreprises sous pavillon saoudien une meilleure publicité dans le monde.

Le prince Mohammed ben Salmane aurait donné son accord pour finaliser le rachat de l'OM afin d'envoyer des signaux positifs à l'hésitant Peter Lim du FC Valence.