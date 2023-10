Ayant apprécié la performance de Jonathan Clauss vendredi, Christophe Dugarry en a profité pour dézinguer un défenseur français.

Équipe de France : Jonathan Clauss, un retour gagnant

Titularisé sur le côté droit de la défense française face aux Pays-Bas, Jonathan Clauss a réussi à mettre tout le monde d'accord. Profitant de l'absence de Jules Koundé, le latéral marseillais s'est offert une passe décisive dès le début de la rencontre, et a été omniprésent aussi bien offensivement que défensivement. Une prestation qui a été grandement appréciée par son sélectionneur Didier Deschamps, et également par un ancien international français en la personne de Christophe Dugarry.

Ce dernier est revenu sur le match de Jonathan Clauss sur l'antenne de RMC, et n'a pas manqué de le féliciter. En revanche, Jules Koundé, absent de ce rassemblement pour cause de blessure, n'a pas été épargné par le consultant. "Quel bonheur d'avoir un latéral qui joue vers l'avant. Mais quel bonheur. Je n'en pouvais plus des passes vers l'arrière de (Jules) Koundé, c'était une purge. C'était horrible. Il n'allait même pas jusqu'au centre. Et encore, si ce n'était que les centres, le problème. Dès qu'il recevait un ballon dans son couloir, il était orienté vers l'arrière. C'était insupportable."

Vers une nouvelle titularisation de Jonathan Clauss face à l'Écosse

Ce mardi soir, l'Équipe de France défie l'Écosse dans le cadre d'un match amical. À cette occasion, Jonathan Clauss pourrait bien connaître une deuxième titularisation consécutive, comme l'annonce L'Équipe. Le défenseur de l'OM a marqué beaucoup de points auprès du staff des Bleus, et ce dernier devrait réitérer sa confiance envers l'ancien lensois.

L'occasion pour lui de réaliser une nouvelle prestation de haut niveau pour prendre encore un peu plus le dessus sur Jules Koundé, et prouver à Didier Deschamps que sa présence en Équipe de France est indispensable.