Écarté depuis plusieurs semaines suite à des propos déplacés envers son entraîneur, Fabien Centonze a été de nouveau critiqué au FCN.

FC Nantes : Quand reverra-t-on Fabien Centonze ?

Ses propos avaient fait polémique en début de saison. Alors que le FC Nantes était de nouveau au bord de la zone rouge, Fabien Centonze s'en était pris à son entraîneur en refusant de lui serrer la main, en lui rétorquant : "De toute façon, j'ai quatre ans de contrat. Toi, dans quatre semaines, on ne sait pas si tu seras là."

Immédiatement, le FC Nantes a réagi en écartant Fabien Centonze du groupe professionnel. Depuis, si l'ancien messin a retrouvé l'entraînement collectif avec ses coéquipiers depuis peu, il est encore difficile de savoir quand est-ce qu'il rejouera sous le maillot nantais. Son entraîneur a parfaitement réussi à se passer de ses services ces dernières semaines, et pour certains proches du club, Fabien Centonze ne doit pas refouler uen pelouse avec le maillot du FCN.

"Il mérite d’être aux oubliettes et j’espère ne plus le revoir sous le maillot nantais"

Nassim Badri, ancien gardien de la réserve du FC Nantes, s'est exprimé sur le cas Fabien Centonze. Pour lui, cela ne fait aucun doute, l'ancien défenseur du FC Metz ne doit plus jamais rejouer avec les Canaris. "Ses propos ne sont pas déplacés, ils sont totalement irrespectueux. Ils sont contradictoires à l’esprit nantais, avec des valeurs collectives, où on cherche des bons footballeurs et des hommes bons. Avec ses déclarations, Fabien Centonze prouve tout le contraire. Pour moi, il mérite d’être aux oubliettes et j’espère ne plus le revoir sous le maillot nantais." Ça a le mérite d'être clair.