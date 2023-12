Fabien Centonze a joué son premier match de la saison avec le FC Nantes contre le Stade Brestois. A cette occasion, il a transmis un message fort aux supporters des Canaris avec qui il ne s'entend pas.

FC Nantes : Première apparition de Centonze, les supporters le sifflent

Ecarté du groupe professionnel par Pierre Aristouy, ex-entraineur du FC Nantes, Fabien Centonze a fait sa première apparition dans le groupe nantais, samedi face à Brest. Il a même disputé ses premières minutes en Ligue 1 cette saison. Le défenseur est entré à la place de Jean-Charles Castelletto avant l'heure de jeu (58e). Evidemment, il a été sorti du placard par Jocelyn Gourvennec, le nouvel entraineur du FCN. Outres les blessures à répétition (ischio-jambiers et dos notamment), l'arrière latéral droit avait été mis à pied la direction du club, en septembre, à la suite d'une brouille avec Pierre Aristouy.

Du coup, il s'était mis à dos une partie des supporters Canaris. Ces derniers l'ont d'ailleurs sifflé lors de son entré en jeu à Beaujoire. Fabien Centonze a finalement joué 32 minutes, mais son équipe a perdu le match (0-2). Déçu pour le résultat, il n'a pas caché sa joie de retrouver ses coéquipiers et surtout de rejouer. « ça m’a fait énormément plaisir. Je suis très content et surtout rassuré parce que je me sens mieux », a-t-il déclaré.

Fabien Centonze prône l'apaisement avec le public du FCN

Interrogé sur la polémique avec l'ancien coach et le public nantais, Fabien Centonze a répondu avec beaucoup de prudence : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment de reparler de ça ». Le natif de Voiron s'est inscrit ensuite dans une logique d'apaisement avec les supporters du FC Nantes. « Je n’ai pas envie de revenir sur ces choses qui n’ont pas été très bonnes, pour le club, pour moi ou pour le coach. Je recommence à peine à jouer. Je n’ai pas envie de me polluer le cerveau à reparler de ça […]. Je comprends les supporters, ils ont une version […] » a-t-il confié à Ouest-France.