Laurent Batlles, entraîneur de l'ASSE, reste très prudent après seulement 10 journées de championnat. Pour l’instant, il ne veut pas parler de la montée.

Laurent Batlles : « Il est prématuré de parler de montée »

L’ASSE a su se ressaisir rapidement après un début de saison compliqué. Les Verts avaient démarré la Ligue 2 par deux défaites contre Grenoble (0-1) et Rodez (2-1). Mais ils se sont remis dans le bon sens en enclenchant une série d’invincibilité. Ils sont sur 8 matchs sans défaite, soit 5 victoires et 3 nuls. Des résultats positifs qui ont permis à l’AS Saint-Etienne de remonter au classement jusqu’à la 5e place, à seulement 2 points du podium. Laurent Batlles et son équipe ont ainsi rejoint le peloton de tête dans la course pour la montée en Ligue 1.

Cependant, l’entraîneur des Stéphanois ne s’enflamme pas et reste concentré sur la suite de la saison, qui est encore longue. Pour l’instant, il ne pense pas à la montée, comme il l’a confié au quotidien Le Progrès. Pas avant la fin de la première moitié de la saison, selon lui. « Je pense qu’il est prématuré de parler de montée. Il faut voir où on se situera à la fin des matchs aller et on fera un point lors de cette trêve hivernale », a-t-il indiqué.

ASSE : Laurent Batlles constate une amélioration

Par ailleurs, Laurent Batlles se dit satisfait de l’amélioration de certains aspects et de la progression de son équipe. « Défensivement, on est évidemment beaucoup mieux par rapport à l’an dernier et même à notre début de saison. Offensivement, il y a des choses très intéressantes, mais on n’est pas très performant dans le dernier tiers du terrain. La qualité des passes est plutôt bonne sans pour autant avoir des résultats suffisants au niveau de la finition. Il y a pas mal de travail à effectuer dans ce secteur », a-t-il indiqué.