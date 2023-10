En grande difficulté à Lorient, un attaquant convoité par l’ASSE, serait d’accord pour se faire prêter en Ligue 2, pendant le mercato d’hiver.

Mercato ASSE : Adrian Grbic favorable à une signature en Ligue 2

Alors qu’il était d’accord avec le Stade Brestois, Adrian Grbic (27 ans) a finalement été transféré par Clermont Foot au FC Lorient en 2020, contre un chèque estimé à 9 M€. Mais l’avant-centre sollicité par l’ASSE depuis longtemps n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot lorientais en Ligue 1. Il a déçu les espoirs des dirigeants Merlus, qui n’avaient pas hésité à sortir le chéquier pour le recruter en Auvergne. Lorient a même tenté de se débarrasser de l’international autrichien (9 sélections). Il avait ainsi fait l’objet de deux prêts : à Vitesse Arnhem (Pays-Bas) de janvier à juin 2022, puis à Valenciennes entre janvier et juin 2023.

Revenu dans le Morbihan cet été, Adrian Grbic est toujours en difficulté. Il ne rentre pas dans les plans de Régis Le Bris et n’a pas joué le moindre match cette saison. Son dernier match avec Lorient remonte au 15 octobre 2022, soit il y a un an. Face à la situation difficile qu’elle traverse, la cible de l’AS Saint-Etienne serait favorable à un retour en Ligue 2, pour se relancer, selon les confidences de son clan. « Adrian Grbic ne comprend pas cette situation. Il reste très performant et investi à l’entraînement et garde de très bonnes relations avec le staff et ses coéquipiers […]. Il privilégie un projet de haut de tableau en Ligue 2 », a confié un membre de son entourage au quotidien Le Télégramme.

Adrian Grbic plus décisif en Ligue 2

Pour rappel, Adrian Grbic avait été le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont. Il avait inscrit 17 buts lors de la saison (2019-2020) tronquée en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait également marqué 9 buts en 14 matchs disputés avec le VAFC, toujours en Ligue 2. Le natif de Vienne (Autriche) totalise 26 buts et 4 passes décisives en 40 matchs disputés en seconde division française. Comme quoi, il est plus décisif en Ligue 2. Notons que Adrian Grbic est sous contrat au FC Lorient jusqu’en juin 2025 et est valorisé à 1,5 M€ sur le marché des transferts.