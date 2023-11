Malmenés par la météo, le RC Lens et Lorient se sont séparés sur un triste match nul samedi. Pour Franck Haise, coach du RCL, il y a des points à améliorer.

RC Lens : Le RCL trop gentil face au FC Lorient, selon Franck Haise

Un match qui ne restera pas dans les annales. Sous le déluge, le RC Lens n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du FC Lorient (0-0), samedi. Le club artésien a eu les occasions pour l'emporter, tout comme le FCL qui s'est vu refuser un but d'Éli Junior Kroupi pour un léger hors-jeu. Au total, sept tirs ont été tentés par les Bretons (2 cadrés), quatorze chez les Sang-et-Or (7 cadrés).

Pour Franck Haise, entraîneur du RCL, son équipe s'est montrée trop gentille malgré des efforts au fil du match : « Au fur et à mesure, on a pris le dessus sur les récupérations hautes, on arrivait à ouvrir le bloc lorientais. On a eu les occasions pour ouvrir le score. Et un match est différent en ouvrant le score, surtout quand on joue Lorient. Donc cela me laisse des regrets. Les joueurs savent qu’en marquant, l’adversaire aurait dû s’ouvrir, mais cela n’a pas été le cas » a-t-il analysé dans des propos rapportés par Ouest-France.

Régis Le Bris jubile après le point pris par le FC Lorient

Sentiment opposé chez Régis Le Bris, le coach du FC Lorient. Également sollicité par la presse, l'homme de 47 ans s'est félicité de la solidité défensive des siens : « C’était un bon match d’un point de vue défensif face à une belle équipe et des conditions de jeu difficiles. C’était important d’être compact derrière » a-t-il salué. Et pour cause : avant le coup d'envoi de cette 11ème journée de Ligue 1, les Merlus possédaient la pire défense avec 20 buts encaissés.

Pour le RC Lens, ce match ressemble à un coup d'arrêt après l'éclatante victoire contre Nantes (4-0). Mais Franck Haise ne le voit pas comme tel, même s'il concède que l'équipe aurait pu faire mieux : « On aurait dû être plus exigeant techniquement, être plus déterminé dans la surface. Ce n’est pas à cause du vent que l’on n’a pas marqué. C’est un bon match dans l’ensemble. Ce n’est pas un coup d’arrêt, mais une continuité ». Les Sang-et-Or occupent provisoirement la neuvième place de l'élite, tandis que les Lorientais sont quatorzièmes.