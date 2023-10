Il y a quelques jours, Daniel Riolo affirmait que Mehdi Benatia ne deviendrait pas le successeur de Javier Ribalta à l’OM. Mais il rassure les supporters marseillais.

Mercato OM : Daniel Riolo reconnaît son erreur pour Mehdi Benatia

Il y a une semaine, Daniel Riolo assurait que Mehdi Benatia ne rejoindrait pas l’organigramme de l’Olympique de Marseille, en qualité de directeur sportif. « On m’a dit que Benatia ne viendrait pas à l’OM. Ça ne va pas se faire, à 100%. J’ai l’info, quelqu’un me l’a dit, mais je ne sais pas pourquoi ça a bloqué », avait notamment lancé Daniel Riolo dans l'After Foot. Mais le chroniqueur de RMC Sports semble avoir changé d’avis. Sur les ondes de la même radio sportive, l’homologue de Pierre Ménès a totalement changé d'avis. Le journaliste sportif assure que la donne a changé.

Toujours selon la même, la venue de l’ancien international marocain était en bonne voie finalement. « Mehdi Benatia, ça avance à l’OM ! J’ai dit la semaine dernière que Mehdi Benatia ne viendrait pas… C’est parce que je ne sais pas lire un SMS ! J’ai lu le SMS à l’envers. Flo Germain donnait l’info et j’ai donné une info contraire. On s’est parlé et il a regardé le message que j’ai reçu. Il m’a dit : « Oui si tu ne sais pas lire forcément… » C’est très proche ! Il y a des discussions très avancées pour Mehdi Benatia », a notamment a révélé Riolo dans l'After Foot.

Pablo Longoria attend Mehdi Benatia

Ainsi, toutes les sources concordent désormais concernant une arrivée de Mehdi Benatia à l’Olympique de Marseille. L’ex-international marocain devrait arriver dans les prochains jours.

Le dénouement de ce dossier pourrait avoir lieu rapidement, sans doute dans les prochains jours. Des détails contractuels restent à finaliser notamment au vu de son activité d'agent de joueurs. De quoi faire craindre une venue avortée pour Benatia d'autant qu'un Italien est aussi suivi par Pablo Longoria.