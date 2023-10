Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG a attiré une bonne douzaine de nouvelles recrues. Et l’une d’elles distingue déjà particulièrement de fort belle manière.

Mercato PSG : Kang-In Lee vole la vedette à Kylian Mbappé

Arrivé cet été en provenance de Majorque, King-In Lee dispute déjà la vedette à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, l’attaquant français de 24 ans reste la tête de gondole du projet parisien après les départs de Lionel Messi et Neymar. Mais le capitaine de l’équipe de France va désormais devoir partager l’affiche avec le milieu offensif sud-coréen de 22 ans. Si les supporters parisiens attendent toujours que Kang-In Lee montre son talent sous ses nouvelles couleurs, au niveau de l’image, il demeure un joueur très populaire. Et cela, le PSG commence déjà par le ressentir.

Kang-In Lee vend plus de maillots au Paris SG

En effet, si la côte de popularité de Kylian Mbappé n'est plus à démontrer, le compatriote de Lucas Hernandez n'est pas le joueur qui fait vendre le plus de maillots en ce moment au sein de l'effectif de Luis Enrique. D’après le journaliste Abdellah Boulma, depuis son arrivée cet été, Kang-In Lee est le Parisien qui vend le plus de maillots floqués à son nom.

« Très populaire depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le Sud-Coréen Kang-In Lee est le parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. Légèrement devant Mbappé », écrit le Reporter sur son compte Twitter. Propulsé très jeune dans le star système de son pays, le milieu de terrain sud-coréen est une véritable icône sur le continent asiatique.

Sa participation aux derniers Jeux Asiatiques, couronnée de succès, a encore prouvé sa cote de popularité en Corée du Sud. Entre les pépins physiques et sa participation aux Jeux asiatiques, l’ancien joueur de Valence n’a disputé que trois matches avec le Paris Saint-Germain. Pour rappel, Kang-In Lee est lié au PSG jusqu’en juin 2028.