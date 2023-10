Gardien de but de l’OM, Pau Lopez a récemment expliqué avoir vécu un mois d’août très compliqué. Son entourage apporte des éclaircissements.

OM : Pau Lopez a vécu un passage à vide sur le plan personnel

Deux jours avant le match entre l'OGC Nice et l’Olympique de Marseille prévue ce samedi dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, Pau Lopez s'est présenté en conférence de presse pour évoquer son évolution et son rôle au sein du club phocéen. Si le portier espagnol retrouve progressivement son meilleur niveau sous le maillot de l’OM, il a avoué avoir vécu une période très compliquée, surtout sur le plan mental en début de saison.

« Le mois d'août a été compliqué pour moi, individuellement et mentalement […] J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment », a déclaré le gardien de numéro un de l’OM avant de promettre qu’il ferait le grand déballage sur ces difficultés au terme de la saison. « J’en ai perlé avec le club, avec le président Pablo Longoria », a-t-il ajouté. En attendant, les langues se délient déjà sur cette affaire préoccupante.

Son entourage refuse de parler de dépression

Contactés par La Provence, ses proches expliquent que Pau Lopez aurait subi en août un « contrecoup moral, une décompression mentale », tout en précisant que le terme de dépression n’était pas approprié. Il semble que l’ancien gardien de l’AS Rome ait été victime d’un épuisement, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Heureusement, le joueur de 28 ans n’a jamais envisagé des mesures drastiques comme le « suicide ou à d'autres extrémités ».

Mais Pau Lopez a visiblement déjà été confronté à des épisodes de ce type au cours de sa carrière. « Ce sont des épisodes auxquels l'Olympien a déjà été confronté dans sa carrière », indique la source. Ces informations partagées par son entourage mettent en lumière l'importance de la santé mentale dans le monde du football professionnel.

Alors que Pau Lopez semble avoir surmonté ces difficultés et est à présent de retour à un bon niveau de performance avec l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso, son ouverture sur ces questions émotionnelles peut contribuer à sensibiliser davantage sur l'importance de la santé mentale dans le sport et aider ceux qui traversent des périodes similaires à trouver du soutien. Pour le moment, le portier espagnol est concentré sur sa progression avec l’OM et est déterminé à aider son équipe à atteindre ses objectifs cette saison.