Taulier de l’équipe du FC Nantes, Pedro Chirivella a des envies d’ailleurs. Il pourrait ne pas aller au bout de son contrat, car il a déjà une destination préférée.

Mercato FC Nantes : Pedro Chirivella veut retourner en Espagne

Arrivé au FC Nantes à l’été 2020, Pedro Chirivella a prolongé son contrat an avril 2022 et est désormais lié aux Canaris jusqu’en juin 2026. Capitaine des Nantais cette saison, il fait partie des cadres du vestiaire et est aussi un joueur important dans le dispositif de Pierre Aristouy. Grâce à ses performances remarquables, le milieu défensif est l’un des chouchous des supporters du FCN. Il fait également l’unanimité au sein de la direction du club, grâce à son engagement et son état d’esprit irréprochable.

Pour autant, Pedro Chirivella (26 ans) n’entend pas faire de vieux os au FC Nantes. Il ne cache pas son ambition d’évoluer plus haut. Il a même annoncé la couleur sur sa prochaine destination. « Je suis Espagnol, mais personne ne m’a vu jouer en Espagne. Tout le monde sait, le coach aussi, qu’à un moment donné j’aurai envie de rentrer dans mon pays. C’est naturel », a-t-il déclaré, pour Free Ligue 1.

Le milieu espagnol se dit pourtant heureux au FCN !

Le N°5 de l’équipe de Pierre Aristouy est certes ouvert à un départ, mais il n’ira pas clash avec le club où il se dit épanoui depuis son arrivée de Liverpool. « J’ai passé sept ans mouvementés à Liverpool. Depuis que je suis arrivé ici, je sens que je suis dans un club qui m’aime vraiment. J’ai trouvé ma maison footballistique. Donc je suis très content et très heureux au FC Nantes », a-t-il souligné.

Pour rappel, Pedro Chirivella a été formé à Valence (2004-2013), club de sa ville natale, mais il n’a pas joué en Liga. En difficulté au sein de l’équipe réserve de Liverpool, il a rejoint le FC Nantes, librement, à l’issue de son contrat en Angleterre.