L’OL est dans le dur et menacé de relégation en Ligue 2. Avant d’affronter Clermont (dimanche, 20h45), Jeffinho a lancé un appel urgent aux supporters de Lyon.

OL : Lyon en crise, les supporters en colère !

Arrivé de Botafogo (Brésil) à l’OL, en janvier 2023, Jeffinho a pris ses marques à Lyon cette saison, après une période d’adaptation pendant la deuxième moitié de l’exercice dernier. « J’ai dû m’adapter au décalage horaire, aux conditions climatiques, au contact physique, au staff et au jeu. L'intensité est bien plus grande dans ce championnat, il a fallu que mon corps s’adapte à tout ça. Ce n’est pas toujours facile, mais mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé », a indiqué l’ailier de l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien est 17e (avant-dernier) avec seulement 3 points au compteur, en 8 journées de championnat. Un début de saison catastrophique qui suscite la colère des supporters de l’OL. Ces derniers sont inquiets à cause des résultats (0 victoire, 5 défaites et 3 nuls), mais également en raison de la crise entre le nouveau propriétaire John Textor et son prédécesseur Jean-Michel Aulas.

Jeffinho : « Je dis aux supporters qu’on a besoin d’eux »

Lyon a pourtant besoin de sérénité pour tenter de refaire son retard. Une remontée à laquelle Jeffinho croit fermement comme il l’a confié en conférence de presse, vendredi. Après avoir sonné la révolte des Gones contre Clermont Foot, lanterne rouge de Ligue 1, le Brésilien a invité le public de l’OL à soutenir son équipe, afin de l’aider à redresser la barre, avec le nouvel entraîneur Fabio Grosso.

« Je dirais aux supporters qu’on a besoin d’eux », a-t-il lancé. Nous vivons des moments difficiles, mais j’aimerais leur dire que Lyon est grand et que tous ensemble, on va réussir. C’est à nous d’aller chercher les victoires […]. Si nous sommes soudés comme le dit Fabio, nous serons bien plus forts ».