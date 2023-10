Conscient que l'arrivée de Benjamin Mendy allait faire parler, le président du FC Lorient Loïc Féry a rappelé la raison de son transfert à la presse.

Mercato FC Lorient : Benjamin Mendy, un choix purement sportif pour Loïc Féry

Si vous êtes un amoureux de football, vous n'avez pas pu le rater. Cet été, Benjamin Mendy a retrouvé la Ligue 1 en signant au FC Lorient, deux ans après avoir quitté les terrains. Son transfert a fait particulièrement parler, puisque l'international français venait juste d'être acquitté d'un procès pour viol. La direction du FCL a été interrogée à maintes reprises sur les raisons qui l'ont poussée à signer Benjamin Mendy.

Sans doute lassé par toutes ces interrogations, Loïc Féry a encore pris la parole à ce sujet. Le président du club breton a tenu à préciser les choses une bonne fois pour toutes, en évoquant « un choix purement sportif ». « Benjamin Mendy est un joueur de l’effectif, comme un autre, et il n’aspire qu’à ça. Il est venu à Lorient pour retrouver une vie de joueur professionnel. On n’a surtout pas recruté Benjamin pour le coup de projecteur que ça pouvait donner au club, mais pour tout ce qu’il pourrait apporter sur et en dehors du terrain, notamment pour aider les jeunes à passer ce cap » a-t-il expliqué à la rédaction de L'Équipe.

Loïc Féry mise sur la solidarité pour sortir de la zone rouge

Autre sujet qui brûle les lèvres des supporters : l'avenir de Régis Le Bris. Après une première saison réussie avec les Merlus, le coach du FCL peine à confirmer dans l'exercice 2023-2024. Seizième après 8 journées de Ligue 1, le FC Lorient est barragiste avec un point de retard sur le premier non-relégable, le FC Metz (15ème, 8 pts).

Surtout, le club breton a encaissé 16 buts sur les 5 dernières rencontres. Soit plus de 2 buts par match en moyenne. Mais face à ce constat, Loïc Féry joue la carte de la solidarité. « J'ai montré, par le passé, que j'étais assez constant dans les difficultés. La clé dans ces cas-là, c'est la solidarité entre tous les étages du club, et c'est le cas. Après, il y a une vraie prise de responsabilité qui doit venir des joueurs. Beaucoup sont venus avec de grosses ambitions » rappelle-t-il. Lors de la réception de Rennes (8ème, 11 pts) dimanche, les Merlus auront une opportunité en or de sortir de la zone rouge puisque le RC Lens (14ème, 9 pts) a fait nul au Havre (0-0).