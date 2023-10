Le PSG a recruté Kang-In Lee durant le mercato estival passé. Quelques mois, l’ancien milieu offensif de Majorque est revenu sur son arrivée à Paris.

Mercato PSG : Kang-In Lee avait « très envie d’évoluer dans ce grand club »

Très actif lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain est allé chercher Kang-In Lee du côté de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros. Premier sud-coréen à s’engager en faveur du PSG, l’ancien joueur de Majorque mesure le symbole que représente sa signature chez les Rouge et Bleu, une équipe dont il rêvait pour sa progression.

« Quand j'ai rejoint Paris cet été, j'avais envie d'évoluer dans ce grand club et d'aider mes coéquipiers et l'équipe le plus possible. C'est un grand défi pour moi, et maintenant que je suis en forme et que je peux jouer, j'ai hâte de le faire, le plus tôt possible », a confié le nouveau partenaire de Kylian Mbappé sur le site officiel du Paris SG. « Avec l'équipe nationale, j'ai vu beaucoup de fans qui portaient le maillot du PSG, ça me rend très fier. Cela me donne aussi envie de performer encore plus et d'aider l'équipe à grandir dans mon pays, en Corée », a ajouté le protégé de Luis Enrique qui annonce du lourd pour la suite de la saison.

Kang-In Lee : « Je pense que ça va encore aller de mieux en mieux »

Autorisé à aller disputer les Jeux Asiatiques, Kang-In Lee est revenu au Paris Saint-Germain avec la médaille d’or de la victoire au coup. Revigoré par cette victoire, un rêve pour l’ancien ailier de Valence, le Sud-Coréen promet des performances abouties avec le PSG, les pépins physiques étant désormais loin derrière lui.

« J’ai été blessé avant les Jeux Asiatiques dont je n’ai pas pu préparer la compétition comme je le voulais, mais au fur et à mesure, et après quelques matchs avec la Corée, les choses se sont améliorées et je pense que ça va encore aller de mieux en mieux. Je suis prêt, je ne sais pas si je vais jouer. Mais si je joue, je vais essayer d’aider l’équipe autant que possible », a lâché Kang-In Lee, désormais tourné vers le PSG.