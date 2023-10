Francesco Farioli et l’OGC Nice, c’est une combinaison qui gagne. Les Aiglons se sont imposés à domicile face à l'OM. et le coach niçois n’a pas caché sa satisfaction.

Francesco Farioli : « Je suis très content »

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l’OGC Nice a battu l’OM ce samedi soir, à l’Allianz Arena. Evann Guessand a fait rugir l'Allianz Riviera et propulse provisoirement les Aiglons en tête de Ligue 1, en attendant Monaco-Metz dimanche (17h05). Toujours invaincu en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls) après avoir dompté le Paris SG, l’AS Monaco et désormais l'Olympique de Marseille, l’OGC Nice est un leader logique.

Même si le Gym a été secoué par l’équipe marseillaise, malheureusement trop brouillon. Le raté de Pierre-Emerick Aubameyang, puis l'exclusion de Leonardo Balerdi ont carrément changé la physionomie de la rencontre et l’OM a fini par prendre le but qu’il ne fallait pas. Sur un coup franc tiré depuis la droite par Jérémie Boga, Evann Guessand a marqué de la tête. Suffisant pour le bonheur de l'entraîneur azuréen, Francesco Farioli.

« Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. C'était une rencontre très difficile, face à un très bon adversaire. On connaît la qualité et le talent des Marseillais, donc on savait qu'on allait devoir tout donner pour prendre les trois points. Mes joueurs ont montré beaucoup de personnalité, beaucoup d'envie. Je suis très content d'eux et très content pour eux. Surtout pour Evan Guessand, qui a démarré sur le banc et qui a marqué le but de la victoire. On va savourer ce soir, mais dès demain il faudra penser au match de la semaine prochaine (à Clermont vendredi, NDLR) », a déclaré le technicien italien en zone mixte. Après cette victoire, l’OGC Nice prend provisoirement la tête du championnat en attendant le match de l'AS Monaco.