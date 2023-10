En dépit de l'absence de certains joueurs, l'AS Saint-Étienne de Laurent Batlles pourra compter sur le retour d'internationaux contre Laval.

ASSE : Dylan Batubinsika, Karim Cissé... les internationaux de retour

Une bonne nouvelle avant le choc. Alors qu'elle va recevoir lundi le leader de Ligue 2, le Stade Lavallois lors de la 11ème journée, l'AS Saint-Étienne peut compter sur d'importants retours : ceux de ses internationaux. En effet, la trêve s'achève ce week-end et tous les joueurs concernés vont bien revenir. La liste est plutôt longue du côté des Verts de Laurent Batlles.

Dylan Batubinsika (RD Congo), Karim Cissé (Guinée), Aïmen Moueffek et Benjamin Bouchouari (Maroc) ont ainsi fait leur retour dans le groupe selon le média EVECT. Au plus grand bonheur de Laurent Batlles, le technicien stéphanois : « Franchement, tout le monde était très bien. On a essayé de les faire souffler comme d’habitude sur le premier jour et le deuxième jour de les intégrer. Ça s’est bien passé, tout le monde est revenu en forme, il n’y a pas eu de problème en sélection » a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match, après la reprise des entraînements.

Laurent Batlles redoutait des blessures chez les internationaux

L'ASSE aura un groupe presque au complet face au leader mayennais. Seuls Benjamin Bouchouari, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, Mahmoud Bentayg et Stéphane Diarra (blessés) manquent à l'appel. De retour de blessure, Ibrahima Wadji sera lui bien présent dans le groupe.

Pour Laurent Batlles, la disponibilité de tous les internationaux est une agréable surprise : « Le risque qu’ils se blessent ? Ça fait partie de notre métier. Ça fait partie du foot et d’une carrière de joueur de pouvoir à un moment donné bien récupérer après, tout ce qui est la récupération invisible. Quand on part en sélection, on enchaîne parfois beaucoup de matchs, peu d’entrainements. Il faut savoir le gérer aussi et revenir de manière très cohérente ici » a-t-il lancé. En cas de victoire contre Laval, l'AS Saint-Étienne reviendrait à 2 points de la deuxième place en Ligue 2, synonyme de promotion en Ligue 1.