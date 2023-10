Avant une rencontre capitale pour le maintien contre Clermont, Fabio Grosso a annoncé son groupe. L'entraîneur de l'OL fait confiance à 25 joueurs.

OL : Un groupe presque au complet pour affronter Clermont

C'est déjà ça. Avant la réception du Clermont Foot, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, Fabio Grosso a dévoilé un groupe presque au complet. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne devrait donc pas chambouler ses plans après le match nul contre Lorient (3-3). On y retrouve, comme d'habitude, trois gardiens dont Anthony Lopes. De retour de blessure contre les Merlus, Dejan Lovren est bien présent tout comme Jake O'Brien, Clinton Mata ou encore Nicolas Tagliafico.

Dans l'entrejeu, Mahamadou Diawara a également été appelé après sa titularisation surprise contre Lorient. Le milieu de 18 ans sera notamment accompagné par Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Enfin, Fabio Grosso peut croire en son attaque avec Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Le second s'est montré en forme lors de la trêve internationale, avec les Bleuets. Il reste sur une impressionnante série de 7 buts sur ses 6 derniers matches en sélection. Un bilan qui contraste avec ses statistiques de début de saison chez les Gones (8 matchs, 0 but).

Fabio Grosso procède à 3 changements avant le Clermont Foot

Si tous les cadres de l'effectif seront bien présents contre Clermont, Fabio Grosso a procédé à 3 changements dans son groupe. Vous noterez, par exemple, deux absences : celle de Mamadou Sarr et celle de Mohamed El Arouch.

Le premier a évolué avec la réserve samedi, contre Chassieu Décines (défaite 1-0). El Arouch, lui, n'a tout simplement pas été retenu par le technicien italien. Malgré un retour de blessure, la pépite rhodanienne n'est peut-être pas encore prête à 100%. En revanche, le milieu défensif Paul Akouokou sera bien présent dans le groupe. La recrue surprise de l'été, qui a signé en septembre dernier, vise une troisième titularisation avec l'OL. Et si c'était contre Clermont ? Réponse dans les prochaines heures.

Le groupe de l'OL pour affronter Clermont :

Gardiens : Bengui, Lopes, Riou

Défenseurs : Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Tagliafico

Milieux : Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Maitland-Niles, Tolisso

Attaquants : Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah