Souvent critiqué pour son manque de présence à l'Olympique Lyonnais, John Textor devrait assister au match contre Clermont dimanche.

OL : John Textor présent pour pousser Lyon à l'emporter contre Clermont

S'il y a bien une rencontre à ne pas louper, c'est celle-ci. Après un début de saison pénible, l'Olympique Lyonnais s'apprête à affronter son plus proche concurrent dans la course au maintien. C'est simple, c'est le dix-septième face au dix-huitième. Le premier aura l'honneur d'accueillir le second dimanche, au Groupama Stadium. Mais les deux auront le même objectif : gagner pour se relancer. Dans ce contexte, John Textor devrait être présent dans les tribunes pour surveiller son équipe, entraînée par Fabio Grosso selon L'Équipe. Le président du club rhodanien passera même la semaine dans le Rhône d'après Le Progrès.

Le perdant de ce match aura bien du mal à remonter la pente. L'OL et le Clermont Foot comptent respectivement 4 et 5 points de retard sur le FC Lorient, seizième et barragiste. Les Gones auront peut-être plus de pression puisque les Auvergnats pourraient gagner un match sur tapis vert. Leur gardien Mory Diaw a été touché par un pétard lors de la dernière journée à Montpellier. La Commission de Discipline de la LFP (Ligue de Football Professionnelle) rendra sa décision finale le 25 octobre vers 18 heures, selon ses propres déclarations.

L'inquiétude grandit au sein de la métropole lyonnaise

La situation de l'Olympique Lyonnais ne touche pas que les proches du club. C'est toute une ville qui se sent concernée par les terribles résultats, et le spectre de la relégation.

Certes, ce n'est que le début de la saison et il reste encore 30 journées. Mais pour le président de la métropole lyonnaise, Bruno Bernard, il faut redresser la barre dès dimanche contre Clermont. Il a déploré « la situation sportive catastrophique actuelle, avec de vrais risques de descente en deuxième division » et a affirmé que « le nouveau propriétaire de l'OL avait une politique illisible » auprès de BFM Lyon. Autant dire que John Textor a tout intérêt à être présent ce dimanche, au moins pour montrer son implication.