À quelques jours de la troisième journée de la phase de poules de Ligue des champions, l’attaquant de l’AC Milan, Olivier Giroud, s’est exprimé sur le choc à venir contre le PSG.

Olivier Giroud : « Si on a l’opportunité de gagner ce match »

Après l’humiliation de la deuxième journée sur le terrain de Newcastle United (4-1), le Paris Saint-Germain entend bien relancer sa saison en Ligue des Champions mercredi prochain contre l’AC Milan, au Parc des Princes, à l’occasion du troisième tour de la phase de poules. Gonflés à bloc après leur victoire face au RC Strasbourg (3-0) lors de la neuvième journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique espèrent rebondir devant leurs supporters. Mais en face, le club milanais n’entend pas se laisser marcher dessus sans réagir. Au micro de Téléfoot, Olivier Giroud a notamment lancé un message fort à la bande à Kylian Mbappé.

« Ce PSG-Milan AC n’est pas LE match décisif, mais on doit prendre ce qu’on peut prendre ! Ne pas perdre déjà, et si on a l’opportunité de gagner ce match… on ne se gênera pas. On est ambitieux, mais on verra le déroulement du match. On verra si on va presser ou si on va les attendre. Ça va se chambrer, c’est sûr dans les jours qui viennent (avec ses coéquipiers en équipe de France). Pour l’instant, on s’évite un peu(rire) », a déclaré l’international tricolore de 37 ans, avant de revenir sur son dernier arrêt spectaculaire lorsqu’il a remplacé Mike Maignan dans les buts.

Olivier Giroud : « C’est très peu académique ! »

Le 7 octobre dernier, lors de la victoire de l’AC Milan contre Genoa, Olivier Giroud avait été contraint de remplacer son compatriote Mike Maignan, qui avait écopé d’un carton rouge, dans les buts. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avait alors réalisé un arrêt décisif dans les arrêts de jeu. Interrogé sur cette folle soirée, le numéro 9 de la formation italienne a confié : « c’est très peu académique ! J’ai reçu des messages d’anciens gardiens qui ont salué le fait que j’y sois allé avec ce courage qui est le mien. »