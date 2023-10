Il y a bien une raison principale pour que l’ASSE se méfie de l’équipe d’Angers SCO, son prochain adversaire en Ligue 2, lundi (20h45).

ASSE-Angers SCO : Un match capital pour le podium

Une semaine après sa précieuse victoire sur le Stade Lavallois à Laval, l’ASSE a un autre gros match contre Angers SCO, dans quatre jours. Les Angevins sont dauphins du leader Lavallois. Ils ont deux points de plus que Saint-Etienne qui pointe à la 5e place. Il s’agit donc d’une confrontation directe entre deux concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1. Après avoir fait chuter les Tangos, les Verts ont à cœur de poursuivre leur remontée au classement.

Pour ce faire, ils joueront crânement, pour les trois points de la victoire. En cas de succès contre le SCO, lundi, l’ASSE passerait immédiatement devant le club d’Anjou sur le podium. Si Grenoble Foot (4e) et l’AJ Auxerre (3e) trébuchent également, les Stéphanois pourraient même se hisser à la 2e place de Ligue 2. Comme quoi, l’enjeu de ce match pour les Stéphanois et les Angevins est capital.

Les entrants d'Angers sont très décisifs

Saint-Etienne a l’avantage du terrain, car elle pourra compter sur son bouillant public à Geoffroy-Guichard lors de cette rencontre si décisive de la 12e journée. Cependant, l’équipe de Laurent Batlles devra se méfier de celle d’Alexandre Dujeux. Cette dernière a une particularité comme le souligne Ouest-France. Angers SCO est en effet l'équipe dont les entrants sont les plus décisifs. Six joueurs sortis du banc de touche sont en effet impliqués sur 9 buts depuis le début de la saison : ce sont : Guédé Nadje, Lilian Rao-Lisoa, Jean-Mattéo Bahoya, El Melali, Farid El Melali et . Il ont été passeur décisif ou buteur, contre Paris FC, Bastia, Concarneau, Amiens et Bordeaux.