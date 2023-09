Rien ne va déjà plus pour Mauricio Pochettino à Chelsea FC. Le coach argentin des Blues a pu observer la première réaction virulente des supporters après une décevante défaite (0-1) face à Nottm Forest à Stamford Bridge.

Mauricio Pochettino dans l’œil du cyclone

La déception règne à Stamford Bridge alors que Chelsea, pourtant vainqueur le week-end précédent face à Luton (3-0), a subi une amère défaite à domicile contre Nottingham Forest (0-1), suite à un but de la nouvelle recrue, Anthony Elanga. Avec déjà deux défaites en quatre matchs de Premier League, malgré un mercato estival impressionnant, les Blues peinent à répondre aux attentes.

Cette contre-performance a suscité la colère des supporters londoniens, qui ont exprimé leur mécontentement dans les tribunes. La frustration est d'autant plus grande, car Chelsea accuse déjà un retard au classement en ce début de saison. Le technicien argentin Mauricio Pochettino a été interrogé à ce sujet après la défaite face aux Reds et a tenté de relativiser la situation.

« On peut comprendre qu’après ce que les supporters ont vécu, ils veulent voir l’équipe gagner et bien jouer. Nous ne jouons pas de manière fantastique, mais je pense que la performance n’est pas mauvaise. Les supporters veulent gagner et nous devons leur donner la possibilité d’être heureux. Je comprends que nous sommes à Chelsea et qu’il faut gagner tous les matches. Nous devions gagner ce match, mais nous avons commis une erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas commettre. C’est pourquoi nous sommes vraiment déçus. Nous avons manqué d’efficacité devant le but. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions », a déclaré l'ex-coach du PSG au micro de Sky Sports.

La pression monte sur Mauricio Pochettino et son équipe alors que les attentes des supporters de Chelsea FC restent élevées. Les Blues devront rapidement trouver des solutions pour inverser cette tendance négative et renouer avec la victoire, sous peine de voir leur saison prendre un tournant difficile.