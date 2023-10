Quentin Merlin pourrait rapporter un gros chèque au FC Nantes, car il suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment de grosses pointures.

Mercato FC Nantes : Quentin Merlin dans le viseur du PSG, Leipzig et Naples

Très en vue ce début de saison avec le FC Nantes, Quentin Merlin (21 ans) a attiré l’attention de plusieurs clubs sur lui. Son profil plait à de grosses écuries, dont le PSG, si l’on en croit les informations de Foot Mercato. Le club de la capitale serait à l’affut pour recruter l’arrière gauche au moment opportun. Les dirigeants parisiens auraient pris les premiers renseignements auprès des représentants du joueur du FCN, en attendant l'ouverture officielle du marché des transferts.

En plus du Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et Naples seraient aussi intéressés par les services du jeune défenseur des Canaris. Le club de Bundesliga, qui surveille de près les joueurs évoluant en Ligue 1, serait également venu aux nouvelles auprès du FC Nantes. Il s'est renseigné sur la situation contractuelle de Quentin Merlin et les intentions des dirigeants. La pépite formée à la Jonelière est sous contrat au FCN jusqu’en juin 2026. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est de 10 M€.

Le défenseur du FCN reste concentré sur sa progression

Convoité lors du mercato d’été, Quentin Merlin avait décidé de rester au FC Nantes, son club formateur, afin de poursuivre sa progression en Ligue 1. Grâce à sa polyvalence, il offre plus d’options à Pierre Aristouy, le nouvel entraineur du club de la Loire-Atlantique. « Je donnerai le meilleur au milieu si le coach m’appelle au milieu. Mais j’adore le poste d’arrière latéral. Je commence à être bien défensivement et à trouver beaucoup de repères », a-t-il déclaré dernièrement.

Joueur majeur de l'équipe nantaise, N°29 a joué les 9 premiers matchs de Ligue 1 cette saison et il a été titulaire autant de fois, avant le déplacement à Lens, samedi (21h). Quentin Merlin est aussi international Espoir français. Il a disputé les quatre derniers matchs des Bleuets sous les ordres du nouveau sélectionneur Thierry Henry, et il était titulaire.