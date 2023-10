Arrivé incognito lors du dernier mercato estival, Kang-In Lee n’a pas mis longtemps pour se faire remarquer au sein de l’effectif du PSG. Le joueur de 22 ans fait déjà sensation en interne.

Mercato PSG : Kang-In Lee a déjà convaincu au Paris SG

Recruté en juillet passé contre un chèque de 22 millions d’euros, en provenance de Valence, Kang-In Lee est le premier joueur sud-coréen à s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Récent vainqueur des Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud face au Japon (2-1), le milieu offensif de 22 ans a pu bénéficier d’une réduction de la durée de son service militaire. Au lieu des dix-huit mois obligatoires, le nouveau partenaire de Kylian Mbappé ne devra faire que trois semaines avant ses 30 ans d’âge. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui devrait donc disposer pleinement de sa nouvelle recrue asiatique.

Et selon les informations livrées ce samedi matin par le quotidien Le Parisien, Kang-In Lee fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire des Rouge et Bleu. Une source proche du groupe de Luis Enrique décrit le natif d’Incheon comme « quelqu’un de jovial, loin d’être introverti et qui ne passe pas inaperçu dans la vie de groupe. » Toujours selon le journal régional, dès son arrivée l’été passé, Kang-In Lee a su nouer de vraies relations avec ses coéquipiers. Il s’est rapidement fondu dans l’équipe. Mieux, le coach du PSG serait déjà sous le charme de son milieu prometteur.

Luis Enrique apprécie particulièrement Kang-In Lee

Buteur face à l'AC Milan, mercredi soir, en Ligue des Champions, Kang-In Lee est l'un des chouchous du Parc des Princes cette saison. L’international sud-coréen serait aussi l'un des protégés de Luis Enrique. D’après Le Parisien, le successeur de Christophe Galtier n'hésite pas à mettre en avant en interne son sens du collectif, sa finesse technique, sa compréhension du jeu et sa polyvalence très précieuse.

Le staff technique du Paris SG est du même avis, mais souhaite se montrer prudent avec le joueur, voulant lui laisser du temps pour qu'il puisse s'adapter parfaitement et ainsi exploiter au maximum son potentiel durant la saison. C’est donc un renfort précieux qui s’offre ainsi à Luis Enrique après s’être débarrassée de ses pépins physiques du début de saison.