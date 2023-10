Alors que Laurent Batlles n'a pas évoqué le groupe en conférence de presse, des doutes se confirment au sujet de trois joueurs majeurs de l'effectif.

ASSE : Batubinsika, Larsonneur et Wadji forfaits contre Angers

Stupeur à Saint-Étienne. Six jours après la magnifique victoire sur le terrain de Laval (0-1), Laurent Batlles a donné le ton en conférence de presse : « Je ne pourrai pas parler du groupe ce matin. On parlera d'autre chose s'il vous plaît ». Présent pour évoquer la réception d'Angers, qui viendra lundi, le coach stéphanois n'a pas semblé dans son assiette.

Le journal Le Progrès apporte une première raison à ce comportement. Dylan Batubinsika, Gautier Larsonneur et Ibrahima Wadji ne seront pas de la partie. Le défenseur central a été touché à l'entraînement cette semaine. Aucune information n'a encore fuité sur sa durée d'absence, ni la nature de sa blessure. Le second a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) dans la matinée, après une grave blessure à l'épaule. Le gardien de 26 ans se préparait à l'Etrat, le centre d'entraînement et de vie de l'ASSE. Enfin, Ibrahima Wadji souffrirait d'une douleur musculaire à la cuisse. L'attaquant sénégalais venait de faire son retour de blessure contre Laval.

C'est grave pour Gautier Larsonneur

Si les nouvelles se confirment, ce sont trois terribles coups durs pour Laurent Batlles. Le technicien de 48 ans ne pourra pas reconduire le onze vainqueur à Laval (0-1), la semaine passée. Pire, il devra effectuer deux changements au minimum dans son onze. Dylan Batubinsika et Gautier Larsonneur étaient titulaires lors de cette rencontre. Ibrahima Wadji, lui, était entré en jeu à la 84ème minute.

La principale inquiétude concerne Gautier Larsonneur. Le portier titulaire des Verts pourrait être indisponible trois mois selon L'Équipe. Aucune information n'est parvenue pour Ibrahima Wadji, qui va « au moins manquer » la réception d'Angers.