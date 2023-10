Avec l'annonce du départ de Santiago Cucci, président exécutif de l'OL, John Textor se dit prêt à des changements. De vrais actes sont attendus.

OM-OL : John Textor veut prendre les choses en main

C'est maintenant ou jamais. Critiqué depuis le début de la saison sur sa gestion de l'Olympique Lyonnais, John Textor va avoir l'occasion de montrer sa capacité à rebondir, avant l'Olympico. Après l'annonce du départ du président exécutif du club, Santiago Cucci, le propriétaire américain veut remettre de l'ordre.

Sur le plan sportif, un premier choix fort a été fait par Fabio Grosso avec l'absence de Rayan Cherki contre l'OM. L'attaquant de 20 ans ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à l'Orange Vélodrome, lui qui est très critiqué par son entraîneur sur son implication selon RMC Sport. De son côté, Textor est à la recherche active d'un directeur sportif d'après le média local Olympique-et-Lyonnais. Le but ? Regarnir l'organigramme du club, tout en donnant une directive sur les mercatos à venir.

« Seuls comptent les actes »

Souvent des paroles, mais peu d'actes. Tel est le résumé des critiques lancées vers John Textor. Le président de l'OL croit pourtant en ses méthodes, montrant souvent une certaine assurance devant les micros.

Ce fut notamment le cas lors des questions sur le mercato hivernal, et ses frictions avec la DNCG. « Tout va très bien financièrement. Donc il n'y aura pas de problème avec la DNCG, ils vont être impressionnés de la manière dont on travaille. Vraiment. Ils nous donnent les buts à atteindre et nous on y arrive. On va y aller au mois de janvier même si c'est une période compliquée pour les transferts » avait-il lancé au micro de Prime Video, après la défaite contre Clermont (1-2) il y a une semaine. La DNCG, gendarme financier du football français, a pourtant maintenu sa décision d'encadrer la masse salariale du club en juillet dernier. La sérénité de Textor est donc inquiétante et n'aidera pas les supporters à espérer un résultat contre l'OM ce dimanche.