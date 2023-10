Toujours présent dans les plans du Real Madrid, l’avenir de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, pourrait réserver une grosse surprise dans les mois à venir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé trop cher pour le Real Madrid ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Tout porte donc à croire que le capitaine de l’équipe de France se dirige vers un départ libre au terme de la saison en cours. Et selon toute vraisemblance, l’attaquant de 24 ans devrait poser ses valises au Real Madrid, où Florentino Pérez l’attend. Cependant, le journaliste Gilles Favard estime qu’il n’est pas forcément écrit que Mbappé ira à Madrid l’été prochain.

Le Champion du monde 2018 pouvant finalement s’avérer beaucoup trop cher à supporter financièrement pour les Merengues. « Kylian Mbappé coûte à peu près 250 millions d’euros par an à son employeur. Il n'y a donc que deux clubs qui peuvent se payer ses services, Manchester City et le PSG », a confié le spécialiste mercato sur la chaîne YouTube Dans le Carré Poker. Pour lui, l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar pourrait même terminer sa carrière au Paris SG.

Favard sur Mbappé : « Je n'écarte pas la possibilité qu'il finisse sa carrière au PSG »

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé dispute sa septième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi parvient à le convaincre de signer une nouvelle prolongation dans les mois à venir, l’enfant de Bondy pourrait finalement faire toute sa carrière en Ligue 1. Une possibilité que n’écarte pas forcément Gilles Favard.

« Le Real Madrid, c'est un milliard de chiffres d'affaires. Il ne peut pas investir un quart dans un seul joueur. Surtout que les autres, quand ils sauront combien touche Mbappé, voudront être augmentés. C'est très difficilement gérable. J'ai dit ces deux dernières années que Mbappé ne partirait pas du PSG et je ne me suis pas trompé. Là, je n'écarte pas la possibilité qu'il prolonge à Paris et même qu'il y fasse toute sa carrière au PSG pour devenir l'icône intégrale du PSG », explique l’ancien journaliste de L’Équipe.