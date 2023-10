Étincelants lors de leur dernière saison complète, Brice Samba et Elye Wahi sont récompensés par France Football, qui organise la cérémonie du Ballon d'Or.

RC Lens : Brice Samba nommé à l'unanimité pour le trophée Yachine

Il est l'un des grands artisans du retour du RC Lens en Ligue des Champions. Titulaire indiscutable chez les Sang-et-Or, Brice Samba passe un dimanche assez serein. Le portier de 29 ans a d'abord vécu une belle soirée le samedi, avec une victoire 4-0 face au FC Nantes. Dans un stade Bollaert-Delelis en feu, il n'a pas vraiment eu à s'employer face à la maladresse offensive des Canaris (11 tirs, 10 non-cadrés). Grâce à ce succès, le RC Lens entre pour la première fois de la saison dans le top 10 de la Ligue 1, après 10 journées. Mais l'international français a désormais la tête ailleurs.

Et pour cause : lundi, aura lieu la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or. Une cérémonie qui verra également l'attribution du trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l'année. Brice Samba a été nommé pour la première fois, aux côtés de grands noms (Thibaut Courtois, Ederson, Emiliano Martinez) mais aussi de coéquipiers (Mike Maignan). Une juste récompense selon Olivier Bossard, journaliste à France Football : « Il n’y a pas eu de débat concernant Brice Samba. C’est peut-être franco-français, mais il a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, il a intégré l’équipe de France. Quand on voit ce qu’il fait cette saison, son match à Séville, son match face à Arsenal. On est rassurés et on se dit qu’on ne s’est vraiment pas trompés » a-t-il confié au site Lensois.com.

Elye Wahi nommé chez les meilleurs jeunes

La nomination de Brice Samba récompense le travail de la direction lensoise, mais aussi de Franck Haise, qui l'a pris sous son aile depuis l'été 2022. Autre fierté du RCL : Elye Wahi, dont le nom figure parmi les meilleurs jeunes de l'année. Étincelant avec 19 buts inscrits en Ligue 1 sous le maillot montpelliérain, l'attaquant a été acheté par le club artésien cet été (30 millions d'euros + 5 millions de bonus).

Un coup magistral, puisque Wahi continue de cartonner sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, le buteur de 20 ans a marqué à 3 reprises en 10 rencontres. Surtout, il a signé deux buts précieux dans la course aux huitièmes de finale de Ligue des Champions. Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, peut se frotter les mains.