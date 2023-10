En plus de l'attaque au bus lyonnais dimanche avant le choc contre l'OM, des actes racistes ont été signalés au Vélodrome. L'OL a réagi à ces incidents.

OM-OL : Des gestes de racisme dans le parcage lyonnais

C’était le choc tant attendu de la 10e journée de Ligue 1 ! Plus de 65 000 spectateurs s’étaient réunis ce dimanche au stade Vélodrome pour assister au duel entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Malheureusement, ce premier Olympico de la saison n’a pas finalement eu lieu en raison des incidents survenus avant le coup d’envoi du match.

Alors qu’il se rendait au stade Vélodrome pour le match contre l’OM, le bus transportant des joueurs de l’OL a été la cible d’attaques violentes de la part des supporters. Les vitres du bus ont été brisées, et plusieurs personnes, dont l'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint, ont été blessées. Ces actes de violence ont contraint les autorités compétentes à reporter le match. Cependant, les problèmes ne se sont pas limités à l'attaque contre le bus des joueurs.

Des supporters de l’OL, présents dans le parcage visiteur, ont été filmés en train de proférer des insultes racistes envers leurs adversaires. Les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent ces individus lançant des crises de singes et effectuant des saluts nazis, des actes clairement inacceptables. Face à ces comportements racistes, l'Olympique Lyonnais a réagi rapidement.

Lyon compte exclure les coupables des tribunes

Le club présidé par John Textor a publié une déclaration condamnant vigoureusement "ces actes inacceptables d'individus dans le parcage dimanche" et s'est engagé à collaborer avec les autorités judiciaires pour identifier et sanctionner les auteurs de ces gestes racistes. La direction de l'OL a clairement exprimé son désir de les exclure des tribunes, soulignant que de tels actes sont contraires aux valeurs du club et à la loi.

Cette réaction de l'Olympique Lyonnais a été saluée par de nombreux acteurs du football qui demandent des mesures sévères pour éradiquer le racisme des stades. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a également pris position sur ces incidents racistes. Elle a annoncé que la commission de discipline examinait les actes racistes survenus dans le stade sur la base des rapports qui lui seraient soumis. Les coupables pourraient ainsi être passibles de sanctions sévères pour empêcher que de tels incidents se reproduisent à l'avenir.