Alors que le RC Lens et le LOSC se sont quittés sur un score de parité (1-1), Franck Haise a sorti une vérité en conférence de presse après la rencontre.

RC Lens-LOSC : Pas de vainqueur dans le derby du Nord

Après avoir fait tomber Arsenal mardi dernier, le RC Lens retrouvait la chaude ambiance du stade Bollaert dimanche à l'occasion du derby du Nord face au LOSC. Cette fois-ci, les Sang et Or ne sont pas parvenus à prendre les trois points de la victoire malgré une prestation aboutie. Car dans le jeu, ce sont eux qui se sont montrés les plus dangereux.

Mais contrairement à mardi dernier, les Lensois ont manqué de réalisme, et sont tombés sur un bon Lucas Chevalier. Contre le cours du jeu, c'est finalement le LOSC qui va trouver l'ouverture en premier, grâce à une tête de Benjamin André, idéalement servi par Edon Zhegrova juste avant la mi-temps. En seconde période, Lens va poursuivre sa domination et la récompense va venir de Deiver Machado, sur une merveille de centre de Przemysław Frankowski (1-1, 70e). Les deux équipes se quittent donc sur un score de 1-1, ce qui ne fait les affaires de personne au classement.

Franck Haise estime que le RC Lens méritait de s'imposer

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Franck Haise est revenu sur la prestation de son équipe. Visiblement frustré, le technicien artésien a affirmé que son équipe méritait de gagner. "Il y a de la déception de n’avoir pas gagné ce derby surtout que je pense que nous méritions de l’emporter. Mes joueurs ont une fois de plus livré un très gros match et ont tout fait pour l’emporter mais ils nous a manqué l’efficacité offensive en première et seconde période."

Place à la trêve internationale désormais pour les Sang et Or, qui vont avoir deux semaines devant eux pour préparer le déplacement au Havre, et la réception du PSV Eindhoven en Ligue des Champions.