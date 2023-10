L’ASSE est montée sur le podium de la Ligue 2 pour la première fois cette saison, grâce à sa victoire sur Angers (2-0), lundi. Mais le plus dur commence pour l’équipe de Laurent Batlles.

ASSE : La remontée impressionnante de Saint-Etienne !

Après un mauvais départ en Ligue 2, marquée par deux défaites en tout début de saison, l’ASSE a réussi à redresser la barre au fil des matchs. Les Verts sont désormais 2es au classement général, à 2 points du leader Laval. Ils ont délogé Angers SCO, lundi soir, lors du dernier match de la 12e journée. L’équipe de Laurent Batlles a infligé une défaite (2-0) au SCO, un adversaire direct dans la course pour la montée en Ligue 1. Ibrahim Sissoko (51e) et Léo Pétrot (59e) sont les buteurs des Verts.

L’AS Saint-Etienne aligne ainsi un 10e match sans défaite et un 7e de suite sans concéder de but. Elle a pourtant perdu son gardien de but titulaire, Gautier Larsonneur (blessé grièvement à l’épaule) et a dû faire confiance au jeune Etienne Green (23 ans). Mais le portier N°2 des Stéphanois a bien tenu la baraque face aux Angevins. « Etienne a très bien fait ce qu’il avait à faire », a apprécié Laurent Batlles. On n’a encore pas pris de but, c’est bien pour tout le groupe ».

Soulignons que c’est la première fois de la saison que l’ASSE monte sur le podium. Et elle l’a bien mérité, car elle a signé des victoires précieuses. D’abord contre l’ancien leader, le SM Caen (1-2), lors de la 6e journée, puis l’actuel premier, le Stade Lavallois (0-1), avant d’enchainer face à Angers SCO, qui était alors le dauphin de Laval.

ASSE : L'équipe de Laurent Batlles pourra-t-elle tenir sa place ?

La série d’invincibilité de Saint-Etienne (7 victoires, 3 nuls) est certes impressionnante, mais la saison n’est pas encore jouée. Les écarts sont encore très serrés. Les 5 premiers clubs se tiennent en seulement 5 points. Ayant bien réussi à remonter au classement dans une position de chasseur, l’ASSE est désormais l’équipe chassée. Elle va donc devoir tenir sa place dans le top 5, afin de jouer la montée. Une mission qui s’annonce difficile pour les Verts, vu les différents changements inattendus à la tête du championnat depuis le début de la saison.

« On vient de jouer la 12e journée, seulement. J’aimerais qu’on se trouve dans cette position en mai prochain.[…]. Le plus difficile, c’est de conserver tout cela sur la durée. Il faut garder beaucoup d’humilité dans ce long championnat », a prévenu Laurent Batlles. À noter que les deux premières équipes, à l'issue de la saison, seront directement qualifiées pour la montée dans l'élite. Quant aux 3e, 4e et 5e, ils passeront par des matchs de barrages, avec le 16e de L1.