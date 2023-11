Onze ans après son départ de l’OM à l’ASSE, Brandao a livré les raisons qui l’ont poussé à signer avec le club stéphanois.

Mercato : Brandao, « je suis allé à l'ASSE pour gagner »

Attaquant vedette de l’OM entre 2009 et 2012, Brandao (43 ans) avait quitté Marseille pour rejoindre l’ASSE, à l’issue de son contrat avec le club phocéen. Un choix fort qui avait suscité beaucoup de commentaires et pour lequel il avait été critiqué. Mais onze années plus tard, l’attaquant retraité donne des explications sur sa décision. Et ses propos ne vont pas forcément plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le Brésilien avoue qu’il s’était engagé avec Saint-Etienne pour gagner des titres ou trophées.

« Quand j'ai terminé mon contrat à Marseille, et que je suis arrivé à Saint-Étienne, j'y suis allé pour gagner », a-t-il déclaré d'un entretien accordé à Team Football. Même aujourd’hui, il ne regrette pas son choix. Bien au contraire, il se réjouit d’avoir atteint son objectif sous le maillot des Verts. « L’ASSE, c'est magnifique ! J'ai gagné des titres là-bas, et j'ai aussi fini 5e en Ligue 1 », a poursuivi Brandao.

Brandao, héros du sacre de Saint-Etienne en coupe de la Ligue

Pour rappel, l’ancien avant-centre a remporté seulement la coupe de la Ligue avec le club ligérien, en avril 2013. Cependant, il avait été le héros de ce sacre, car c’est lui qui avait marqué l’unique but en finale, contre le Stade Rennais. Pour rappel, Brandao a disputé 67 matchs avec Saint-Etienne en deux saisons, pour 23 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. C'était sous les ordres de Christophe Galtier, entre aout 2012 et juillet 2014.