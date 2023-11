Ce jeudi, Gennaro Gattuso a exprimé son indignation après l'attaque du bus lyonnais et révèle trois absences pour le prochain match de l’OM contre le LOSC.

OM : Gennaro Gattuso bouleversé après l’attaque du bus lyonnais

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille accueille le LOSC dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont déterminés à s’imposer face aux Lillois, qui occupent actuellement la 4e place du championnat. Autant dire que cette rencontre revêt un enjeu crucial pour les deux équipes. Mais avant le match OM-LOSC, le caillassage du bus de l’OL dimanche à proximité du stade Vélodrome, causant la blessure au visage de Fabio Grosso, est encore vif dans les esprits à Marseille.

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso s’est dit choqué par ses événements dramatiques et n’a pas caché sa frustration. « C’est une défaite pour tout le monde. Parmi les 65 000 spectateurs, on voit des enfants pleurer, car le match n’a pas pu être joué (...) Aucun des supporters ne devait se sentir représenté par ceux qui ont attaqué les bus. L’Olympico devait être une fête, donc on l'a mal vécu. Avec Fabio Grosso, on a parlé de la chance qu'il a eue ; à quelques centimètres près, il perdait la vue », a déclaré l’entraîneur de l’OM, estimant que le report du match après de tels actes de violence était « juste ».

Mughe, Ounahi et Balerdi sont indisponibles pour la réception du LOSC

Les Marseillais, désireux d'effacer les souvenirs de cet épisode sombre du football français, espèrent s'imposer ce samedi à domicile au LOSC. Mais Gennaro Gattuso sera privé de trois joueurs pour ce match. Leonardo Balerdi est suspendu, tandis que François Régis Mughe a ressenti une gêne à la cuisse et sera indisponible pour le match.

Victime d’un accident à domicile, Azzedine Ounahi manquera lui aussi la rencontre. « Pau Lopez s’est entraîné aujourd'hui, j'espère qu’il sera opérationnel pour le match. Ruben Blanco a eu quelques petits soucis. Mughe a une gêne à la cuisse. Balerdi est suspendu et Ounahi n'est pas disponible. Pour le reste, quelques pépins, mais rien de trop grave », a indiqué Gennaro Gattuso.

À noter que depuis quelques heures, l'OM connait la date du report du match contre l'OL. Réunie ce jeudi matin, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de fixer cette rencontre au 6 décembre prochain. Il reste à définir si ce match se jouera à huis clos ou non. La réponse de la LFP sur ce point sera connue dans les semaines à venir.