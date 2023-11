Le groupe de l’ASSE contre le Paris FC est connu. Quatre joueurs manquent à l’appel. Cependant, aucune surprise dans la compo de Laurent Batlles.

ASSE-Paris FC : Diarra et Chambost dans le groupe, Wadji et Larsoneur absents

Dans la foulée de la conférence de presse d’avant-match de l’ASSE, Laurent Batlles a publié sa liste de 18 joueurs pour affronter le Paris FC, samedi (15h). Parmi les six joueurs blessés, seulement deux figurent dans le groupe stéphanois. Ce sont Dylan Chambost (milieu offensif) et Stéphane Diarra (ailier). Comme annoncé, ils sont effectivement de retour après avoir manqué le dernier match de Saint-Etienne contre Angers SCO. Et c’est une bonne nouvelle pour l’entraineur stéphanois, qui avait besoin de renfort offensif.

Par contre, Thomas Monconduit n’est finalement pas convoqué par Laurent Batlles. Touché à un mollet lors de la victoire de Saint-Etienne face au SCO (2-0), il s’est pourtant « entrainé normalement » comme l’a indiqué le coach des Verts face aux médias. Sans doute, le milieu défensif de 32 ans est victime des choix de l’entraineur, dans l’entrejeu où la concurrence est très forte chez Stéphanois. Les absences de Gautier Larsonneur (épaule), Dylan Batubinsika (ischio) et Ibrahima Wadji (adducteur) sont confirmées. Ils ne sont pas dans l’effectif de Laurent Batlles.

ASSE : L'équipe vainqueur d'Angers reconduite contre le PFC

Etienne Green va ainsi enchainer un deuxième match dans les buts de l’ASSE, en l’absence du N°1. En défense, Mickaël Nadé devrait être reconduit au côté du capitaine Anthony Briançon, à la place de Batubinsika. Dennis Appiah (arrière droit) et Léo Pétrot (arrière gauche) seront eux dans leur couloir respectif. Comme en défense, Laurent Batlles devrait aligner le même trio, composé de Florian Tardieu, Lamine Fomba et Benjamin Bouchouari, dans l’entrejeu. En attaque, Mathieu Cafaro (passeur décisif contre Angers), Ibrahima Sissoko (buteur) et Maxence Rivera devraient également démarrer le match contre les Parisiens, malgré le retour de Stéphane Diarra. Évidemment, l’ASSE devrait aligner le même onze de départ que celui qui a infligé une défaite à Angers SCO (2-0).

La compo probable de l’ASSE contre le Paris FC :

Gardien de but : E. Green

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : L. Fomba, F. Tardieu, B. Bouchouari

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko, M. Rivera

Remplaçants : M. Dreyer, M. Bentayg, D. Chambost, V. Lobry, A. Moueffek, G. Charbonnier, S. Diarra