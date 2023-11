Sifflé à Geoffroy-Guicahrd, lors de son premier match avec l’ASSE, Ibrahim Sissoko estime avoir été boosté par les supporters stéphanois.

ASSE : Ibrahim Sissoko meilleur buteur de Saint-Etienne

Recrue estivale de l’ASSE, Ibrahim Sissoko (28 ans) est actuellement le meilleur buteur de l’ASSE et co-meilleur buteur de la Ligue 2 avec Alexandre Mendy (SM Caen), avec 8 réalisations en 12 matchs disputés. Pourtant, ses débuts avec l’équipe de Laurent Batlles n’ont pas été faciles. Il a été sifflé par ses propres supporters, lors de la défaite contre Grenoble Foot (1-0). Titulaire dès la première journée du championnat, l’avant-centre avait été transparent. Remplacé par Gaëtan Charbonnier (74e), il était sorti du terrain sous les sifflets du peuple vert.

Mais Ibrahim Sissoko n’a pas mis du temps pour faire taire les critiques à son encontre. Dès sa deuxième apparition, il a été buteur à Rodez, malgré la défaite de l’ASSE au stade Paul-Lignon (2-1). Après ces deux défaites, l’ancien buteur du FC Sochaux a enchainé par un doublé et une victoire face à Quevilly-Rouen (2-1).

La recrue a vite compris l'exigence de supporters de Saint-Etienne

Invaincu avec l’ASSE depuis la 2e journée du championnat, le Franco-Malien avoue qu’il a compris rapidement que les supporters des Verts sont très exigeants. Et qu’il se devrait de vite satisfaire leurs attentes. « Le premier match, quand j’ai été sifflé, j’ai été surpris de fou », a-t-il confié à L’équipe. Je me suis dit : ‘’Ah oui, les gens ici sont vraiment exigeants (sourire)’’ ». Mais comment le N°9 de Saint-Etienne a-t-il réussi à faire remonter l’ASSE au classement, alors qu’il aurait pu être touché par la pression. « Dans ces moments-là, il n’y a que le travail et la force de caractère qui comptent. Moi, je suis un rageux. Tout de suite, je me suis dit : ‘’ je vais retourner la tendance’’ ».

Ibrahim Sissoko promet de marquer le maximum de buts

Avant d’affronter le Paris FC ce samedi (15h), Ibrahim Sissoko a fait une promesse au public de Geoffroy-Guichard, qu'il a mis à ses pieds. « Des buts, j’en ai mis et j’en remettrai. C’est mon job. On m’a recruté pour ça. C’est le rôle que j’aime. Et puis, avoir un rôle de buteur dans un club comme Saint-Etienne, c’est gratifiant de fou », a-t-il déclaré.