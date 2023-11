Arrivé au FC Nantes vers la fin du mercato d’été, Adson est-il une erreur de casting des recruteurs du club ? Pierre Aristouy lâche sa réponse.

Mercato FC Nantes : Adson confronté à un souci d'adaptation en Ligue 1

Adson a débarqué au FC Nantes après le début de la saison. Il a signé officiellement avec les Canaris le 23 aout 2023, en provenance du Brésil, son pays natal. Titularisé une seule fois en 5 apparitions en Ligue 1, le milieu offensif peine à s’imposer dans l’équipe de Pierre Aristouy. La direction du FCN et le staff technique du club attendent pourtant beaucoup du Brésilien recruté à 5 millions d’euros chez les Corinthians. Interrogé sur la situation du joueur de 23 ans, l’entraineur du FC Nantes estime qu’il est confronté à un souci d’adaptation.

« C’est un très jeune joueur qui arrive du Brésil. Ce n’est pas le premier pour lequel il y a besoin d’un peu de temps. De grands joueurs ont eu besoin d’un an d’adaptation », a-t-il expliqué. Malgré les débuts difficiles d'Adson, il bénéficie de la confiance de Pierre Aristouy. « Il n’y a pas de doutes, c’est d’abord une question d’adaptabilité de sa part et de la nôtre, pour qu’il parvienne à exister dans un championnat qui est beaucoup plus athlétique que celui du Brésil ».

Pierre Aristouy fait confiance à Adson pour s'imposer au FCN

En effet, le technicien français ne voit pas le recrutement du jeune Brésilien comme une erreur de casting. Il se propose d’ailleurs de l’aider à trouver sa place au sein de l'équipe du FC Nantes. Pierre Aristouy est même optimiste pour l'avenir d'Ason sous le maillot jaune et vert : « Il a très bien compris qu’il devait toujours être en mouvement, que dès qu’il passait les trois-quatre-cinq touches, il y avait déjà beaucoup de monde autour de lui… »