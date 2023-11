Après la défaite contre le Paris FC (0-1), Laurent Batlles a tenté de justifier ses choix. De leur côté, ses joueurs ont concédé une baisse de régime.

ASSE : Laurent Batlles voulait une équipe compétitive contre Paris

Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Étienne. Après 6 victoires sur les 7 derniers matchs de Ligue 2, le club ligérien s'est incliné face au Paris FC (0-1) samedi. Un résultat surprenant, tant la dynamique des deux équipes était diamétralement opposée avant le coup d'envoi. Les Franciliens n'avaient gagné qu'une fois sur les 6 dernières rencontres de championnat. Avec cette victoire, ils sont remontés à la quinzième position. De leur côté, les Verts ont manqué l'occasion de mettre la pression sur le leader lavallois, et sont même descendus à la troisième place provisoire après 13 journées.

Après ce résultat décevant, Laurent Batlles a été confronté à ses choix. D'abord, l'entraîneur de l'ASSE a dû s'expliquer sur sa décision de garder le onze vainqueur contre Angers (2-0), lundi dernier. « Je me suis posé pas mal de questions par rapport à la fraicheur de certains mais c'était difficile de sortir une équipe qui a performé. [...] Avec le recul, amener de la fraicheur sur cette équipe-là aurait été bien mais on aurait aussi peut-être pas eu le même contenu... » a-t-il expliqué en conférence de presse. Puis, le technicien de 48 ans a évoqué ses trois changements d'affilée en seconde période : « Au moment où je fais les changements, je voulais les faire reculer plus, en mettant des joueurs dans le couloir gauche et Charbo' (Charbonnier) en plus ». Malheureusement, le but encaissé juste après a totalement modifié son plan.

Dennis Appiah et Florian Tardieu s'en veulent

Les joueurs, eux, ont reconnu une baisse de régime. Titulaire face au Paris FC, Dennis Appiah estime que l'ASSE n'a pas mis tous les ingrédients pour remporter la rencontre. « Oui c’est un match sans. On a mis moins de choses dans cette rencontre qu’on ne le faisait ces derniers temps. [...] Nous n’avons pas remis cette intensité qui permettait dans les matchs précédents de récupérer plus de ballons et de faire mal à l’adversaire » a concédé le défenseur au micro d'EVECT.

Son coéquipier, Florian Tardieu, se montre encore plus dur. « En deuxième mi-temps on revient avec des mauvaises intentions, on s’est fait marcher dessus par cette équipe du Paris FC. [...] J’ai l’impression que quand on est haut sur le terrain on veut se précipiter vers la zone adverse alors que le décalage n’est pas encore fait. Il faut prendre en maturité sur ces rencontres et apprendre à être patient » analyse le milieu défensif de 31 ans. La défaite sonne comme une alerte pour les Verts, même si Dennis Appiah rappelle que « le championnat est encore long ».