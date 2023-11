Doublement malheureux lors de la défaite du Stade Rennais à Nice, Steve Mandanda pourrait être absent lors les deux prochains matchs de Rennes.

Stade Rennais : Des examens rassurants pour Steve Mandanda

Le Stade Rennais s’est incliné face à l’OGC Nice (2-0), dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Avant cette défaite, le club breton avait été accroché par le RC Strasbourg au Roazhon Park (1-1). La conséquence du match perdu à l’Allianz Riviera est lourde. Le SRFC a chuté de trois places au classement, jusqu’au 11e rang, à un point du barragiste (le FC Metz). En plus, Steve Mandanda (38 ans), auteur d’un but contre son camp, a été touché au genou sur l’action du deuxième but des Niçois. Il avait quitté le terrain en boitant. En attendant le communiqué médical officiel du Stade Rennais, L’Équipe croit savoir que les examens passés ce lundi sont rassurants.

Steve Mandanda incertain contre le Panathinaïkos et Lyon

Cependant, le portier N°1 des Rouge et Noir ne pourrait pas tenir sa place lors de match retour contre le Panathinaïkos, Ligue Europa, jeudi soir. Il est également annoncé incertain face à l’Olympique Lyonnais, le 12 novembre en championnat. D’après le quotidien sportif, « il reste incertain pour les deux matchs de la semaine ». Si le forfait de Steve Mandanda est confirmé, Bruno Genesio devrait faire confiance à Gauthier Gallon (30 ans). Ce dernier n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison.

Pour rappel, le Stade Rennais se porte certes mal en Ligue 1, mais fait une bonne campagne en Ligue Europa. Les Bretons sont provisoirement leaders du groupe F, avant de rejouer contre le club grec auquel ils avaient infligé une défaite à Athènes (1-2) fin octobre.