À quelques heures du choc de Ligue des Champions entre l’AC Milan et le PSG, des supporters des deux équipes se sont affrontés violemment cette nuit à Milan.

AC Milan-PSG : Les Ultras parisiens attaqués par des Tifosis de Milan

À quelques heures du coup d'envoi du match retour entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain, à San Siro, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, de violents affrontements ont eu lieu cette nuit entre les supporters des deux clubs, à Milan. D’après les renseignements du média italien Corriere della Sera, des membres de la Curva Sud, des Ultras assez violents des Rossoneri, ont tendu une embuscade aux supporters parisiens.

Armés, casqués et masqués, les ultras milanais auraient rejoint le quartier de Navigli vers minuit pour s’en prendre violemment aux membres du CUP, qui se trouvaient non loin, dans des bars et des restaurants. Selon les informations de RMC Sport, un homme de 34 ans, supporter de l’équipe entraînée par Luis Enrique, serait grièvement blessé à la jambe après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Mais il ne serait pas le seul.

D’autres supporters et des policiers touchés

Toujours selon la même source, d’autres supporters du PSG « souffriraient de contusions et de blessures au visage » et certains « auraient été pris en charge par des ambulances. » De son côté, le Corriere della Sera ajoute que les visiteurs auraient riposté et un policier aurait été visé par « des coups de bâtons. » Au moment des faits, la Police n'était pas sur place et aurait mis une dizaine de minutes avant d'arriver sur les lieux.

Le temps pour les supporters d'en venir aux mains, et de créer le chaos dans les rues de Milan. Des pétards et des fumigènes ont également été utilisés par les fans lombards dans ces scènes de « guérilla », indique La Gazzetta dello Sport. L’ambiance à San Siro promet puisque les ultras milanais ont notamment promis l'enfer à leur ancien gardien Gianluigi Donnarumma, désormais au PSG depuis l’été 2021.