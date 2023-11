En négociations avancées avec l’OM, Mehdi Benatia n’a toujours pas intégré la direction phocéenne. Mais cela ne saurait tarder.

Mercato OM : Mehdi Benatia, un dernier obstacle à lever

C’est l’une des grandes priorités de la direction de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Après les départs successifs de Marcelino, Javier RIbalta et David Friio, choqués par les intimidations des supporters, le président de l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Et le choix prioritaire de Pablo Longoria se porte sur Mehdi Benatia.

Les négociations entre les différentes parties ont déjà débuté il y a plusieurs semaines, mais elles tardent à aboutir à un accord total. Et pour cause, Mehdi Benatia doit au préalable mettre un terme à son activité d'agent avant de rejoindre Marseille. C’est ce détail qui freine pour le moment l’aboutissement de sa signature. Jusqu’ici, l’ancien défenseur central du Bayern Munich et la Juventus exerce toujours ses activités, ce qui sème le doute sur sa future arrivée à Marseille. Toutefois, selon L'Équipe, les choses devraient rapidement s'arranger.

Le dossier Mehdi Benatia réglé dans les prochains jours

Le quotidien sportif assure que la direction de l’OM reste très confiante concernant la future venue de Mehdi Benatia et prend volontairement tout son temps pour résoudre les problèmes juridiques liés à sa transaction d’agent de joueur vers un rôle de directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Même si les négociations progressent lentement, Pablo Longoria ne montre aucun empressement à finaliser cette affaire. Car le recrutement d’un nouveau directeur sportif n’est pas considéré comme une urgence à Marseille.

La source indique d’ailleurs que Mehdi Benatia et l’OM devraient conclure un accord définitif dans les prochains jours, ce qui signifie que son arrivée au sein de la direction phocéenne n’est qu’une question de temps. Si tout se passe bien, l'ancien international marocain intégrera l’organigramme de l’OM, au sein duquel il sera sous la responsabilité du nouveau directeur général, Stéphane Tessier. Ce dernier espère que l’arrivée d’un « agent sans licence FFF » ne sera pas mise en cause sans raison. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties.