Renversé par l'AC Milan, le PSG peut toujours se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais il faudra se battre pour selon Marquinhos.

Marquinhos : « Tout est ouvert, mais ça ne dépend que de nous »

Malgré une bonne entame de match et l’ouverture du score par le défenseur central Milan Skriniar dès la 9e minute de jeu, le Paris Saint-Germain a été battu par l’AC Milan, mardi soir, à San Siro, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Deuxième derrière le Borussia Dortmund, l’équipe de Luis Enrique garde toutefois ses chances de qualification encore intactes, mais il faudra pour cela battre absolument le prochain adversaire, Newcastle United, au Parc des Princes, le 28 novembre.

À la fin du match à San Siro, le capitaine Marquinhos a donc lancé un message mobilisateur à l’endroit du peuple parisien. « Tout est ouvert, mais ça ne dépend que de nous. Il faut faire le job à la maison contre Newcastle et ensuite jouer la première place lors du dernier match. On pense d'abord à ce premier match très important », a déclaré le défenseur central brésilien au micro de RMC Sport. La réception des Magpies d'Eddie Howe s’annonce donc déterminante pour la bande à Kylian Mbappé puisqu’après la quatrième journée, tout est relancé dans le Groupe F.

Le PSG qualifié dès la 5e journée de LDC si…

Avec 6 points, le PSG est 2e de son groupe derrière le Borussia Dortmund (7 pts) et devance l’AC Milan d’un point (5 pts) et Newcastle United (4 pts). Pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de cette compétition, les Rouge et Bleu doivent absolument s’imposer à domicile face aux Anglais le 28 novembre prochain et espérer une défaite ou un match nul de l’AC Milan contre le Borussia Dortmund. Largement dominé par Newcastle à St James’ Park début octobre (4-1), le Champion de France en titre devra sortir un grand match dans trois semaines face à la formation anglaise. Les hommes de Luis Enrique savent donc ce qui leur reste à faire.