Le Stade Rennais va affronter le Panathinaïkos, jeudi, sans deux joueurs majeurs. Leur absence a été confirmée par Bruno Genesio, qui tient déjà les solutions de rechange.

Stade Rennais : Steve Mandanda forfait, Gauthier Gallon à sa place

Le Stade Rennais reçoit le Panathinaïkos au Roazhon Park, demain, dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Deux semaines plus tôt, Bruno Genesio et son équipe avaient infligé une défaite au club grec (1-2) à Athènes. Ils devraient pouvoir confirmer leur succès du match aller, en Bretagne. La victoire est impérative pour le SRFC (6 points) pour rester en tête du groupe F. Et même se qualifier directement, avant la fin de la phase de poule. Par contre, en cas de défaite contre le Panathinaïkos (4 points), le club breton pourrait chuter jusqu’à la 3e place, si Villarreal (3 points) s’impose aussi au Maccabi Haïfa dans l’autre match du groupe. Le faux pas est donc interdit au Stade Rennais, surtout devant son public.

Bruno Genesio sera privé de Steve Mandanda, le gardien de but N°1 de son équipe. Touché au genou, dimanche, lors de la défaite à Nice (2-0), il n’est pas assez bien remis. « Steve va plutôt bien », a assuré l’entraîneur des Rouge et Noir. « Mais c’est trop juste pour demain ». Le retour du portier international est espéré contre Lyon, le 12 novembre. Il devrait être situé, plus précisément, d’ici la fin de la semaine. « On verra d’ici dimanche si c’est bon ou pas », a annoncé son coach. Ce dernier a déjà la solution pour la place de Steve Mandanda. Il va sans doute faire appel à Gauthier Gallon (30 ans).

Bertug Yildirim indisponible aussi contre le Panathinaïkos

En plus de Steve Mandanda, le SRFC ne pourra pas compter sur Bertug Yildirim (21 ans), lors de la venue du Panathinaïkos. Touché au pubis, le jeune attaquant est également forfait. Mais comme l’a précisé Bruno Genesio, sa blessure ne nécessite pas une opération. Notons que le turc a pris part à deux des trois matchs déjà disputés par Rennes en Ligue Europa cette saison. Il avait même été buteur contre le Maccabi (3-0). Toutefois, l'absence de Bertug Yildirim ne va pas se faire ressentir comme celui de Mandanda. Bruno Genesio dispose de plusieurs solutions en pointe de l'attaque, avec Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri ou encore le polyvalent Martin Terrier.