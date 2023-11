Moins de deux mois après son départ de l’OM, Marcelino est proche de reprendre du service. Le coach espagnol est annoncé à Villarreal, son ancien club.

Mercato OM : Marcelino proche d’un retour à Villarreal

Le 20 septembre dernier, Marcelino décidait de quitter son poste de l’Olympique de Marseille à la suite d’une réunion tumultueuse entre la direction du club et ses groupes de groupes. Vexé par les intimidations proférées lors cet échange, le technicien estimait que les conditions n’étaient plus réunies pour exercer sa mission en toute quiétude. Lui et son staff ont alors fait le choix de quitter l’OM, moins de trois après son arrivée. Il a été remplacé dans la foulée par Gennaro Gattuso.

Et depuis son départ prématuré de l’OM, Marcelino pointe régulièrement du doigt l’attitude des groupes de supporters à Marseille et leur importante démesurées à ses yeux. Toutefois, sa période d’inactivité devrait bientôt prendre fin, puisque le technicien espagnol est tout proche de faire son retour en Liga. En effet, selon les informations du journal ibérique AS, Marcelino est la priorité de Villarreal de prendre les rênes de son équipe première. Les discussions auraient déjà débuté entre les deux parties.

Marcelino cible prioritaire pour remplacer José Rojo Martin

Pour le moment, Villarreal se retrouve sans entraîneur. Malgré la victoire face au Maccabi Haïfa en Ligue Europa (2-1), le club espagnol a pris la décision de se séparer de José Rojo Martin, communément connu sous le nom de Pacheta. Ce dernier a été limogé par sa direction en raison du début de saison inquiétant du Sous-marin jaune, qui occupe actuellement la 13e place de Liga.

Miguel Angle Tena, directeur du football, a été désigné pour assurer l’intérim en attendant l’arrivée d’un entraîneur plus expérimenté. Et l’heureux élu pourrait être Marcelino. La presse espagnole assure que la direction de Villarreal préparait déjà un contrat de deux ans pour l’ancien entraîneur de l’OM. Si les deux parties venaient à trouver un terrain d’entente, le coach de 58 ans reviendrait alors dans un club qu’il connaît bien pour l’avoir déjà entraîné entre 2013 et 2016. Les négociations se poursuivent en coulisse.