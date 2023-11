Après la victoire de l’OM face à l’AEK Athènes (2-0) en Ligue Europa, Gennaro Gattuso a poussé un coup de gueule pour l’un de ses attaquants.

L'Olympique de Marseille a franchi une étape importante vers la qualification ce jeudi soir, en s'imposant face à l'AEK Athènes (2-0) lors de la quatrième journée de la Ligue Europa. À l’issue du match, Gennaro Gattuso s'est dit fier de la performance de l'équipe. « Cela n'a pas été facile, mais au final, cela a payé. Je suis fier de mon équipe », a déclaré l’entraîneur marseillais dans une interview accordée à Canal+. Mais après cette victoire, l'attention s'est portée en particulier sur l'un des attaquants de l’OM, Vitinha resté silencieux pendant le match.

OM : Gennaro Gattuso défend Vitinha face aux critiques

Titulaire à la place de Pierre-Emerick Aubameyang (blessé), l'attaquant portugais de 23 ans a eu du mal à convertir des occasions franches contre l'équipe athénienne, suscitant de vives critiques à son égard pour son manque d'efficacité devant le but. Toutefois, Vitinha peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur. Gennaro Gattuso a défendu avec passion le jeune attaquant et a exprimé sa frustration face aux questions liées à sa performance.

« J'ai beaucoup aimé Vitinha... Mais chaque fois que vous posez des questions sur lui, vous avez l'impression de penser que je ne l'aime pas, alors que je l'adore. On dirait que vous cherchez la polémique là-dedans », a exprimé l'entraîneur marseillais en conférence de presse. Cette déclaration de Gennaro Gattuso vise à protéger Vitinha face aux critiques et souligne la confiance de l’entraîneur italien en les capacités de son jeune attaquant.

Le coup de gueule du technicien italien montre aussi l'importance des encouragements à ses joueurs, en particulier dans les moments où l'examen des performances devient de plus en plus intense. Pour le moment, l’Olympique Marseille poursuit sa série d’invincibilités en Ligue Europa et compte se qualifier pour le prochain tour. Une victoire contre l’Ajax Amsterdam dans trois semaines sera cruciale dans ce sens.