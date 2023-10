À la recherche d’un nouvel arrière gauche pour le prochain mercato hivernal, le PSG serait sur les traces d’un compatriote de Manuel Ugarte.

Mercato PSG : Luis Campos s’active déjà pour un latéral gauche

C’est désormais un véritable secret de polichinelle. La longue indisponibilité de Nuno Mendes jusqu’en février prochain oblige les dirigeants du Paris Saint-Germain à recruter un nouveau défenseur pour le couloir gauche. D’après les informations relayées récemment par le quotidien régional Le Parisien, Luis Campos fait de ce dossier sa principale priorité pour le prochain mercato du mois de janvier.

Si des noms prestigieux comme celui d’Alphonso Davies (Bayern Munich), Ferland Mendy (Real Madrid) ou encore Federico Dimarco (Inter Milan) ont été cités, le conseiller football du PSG aurait aussi des vues sur certains éléments en Ligue 1. Selon Foot Mercato, l’international espoir français du FC Nantes, Quentin Merlin, serait ainsi sur les tablettes de Luis Campos pour cet hiver. Les Rouge et Bleu seraient même déjà venus aux renseignements pour le joueur de 21 ans. Mais aux dernières nouvelles, le remplaçant de Nuno Mendes pourrait finalement être un international uruguayen comme le milieu défensif Manuel Ugarte.

Mathias Olivera dans le viseur du Paris SG

Recruté à l’été 2022 en provenance de Getafe contre un chèque de 16,5 millions d’euros, Mathias Olivera pourrait ne pas faire long feu au Napoli. en effet, selon les informations de TMW, le défenseur de 25 ans serait très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Titulaire sous les ordres de Rudi Garcia, le natif de Montevideo n’est pas sur le marché, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à investir entre 20 et 30 millions d’euros pour tenter de convaincre Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, de le laisser partir, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Le média italien explique que la présence et l’intégration rapide de Manuel Ugarte pourraient convaincre son compatriote Mathias Olivera à rejoindre la Ligue 1 dès cet hiver.