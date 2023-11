Sèchement battue à Auxerre, l'AS Saint-Étienne a encore manqué l'occasion de se rapprocher de la tête de la Ligue 2. Laurent Batlles n'en revient pas.

ASSE : Laurent Batlles lance un avertissement à ses joueurs après Auxerre

Sale soirée pour l'AS Saint-Étienne. Déjà battu la semaine passée par le Paris FC à Geoffroy-Guichard (0-1), le club ligérien a subi un nouveau revers contre Auxerre (5-2) samedi. Alors qu'ils avaient la possibilité de mettre la pression sur la tête de la Ligue 2, les Verts ont encore raté le coche. Fort heureusement, les concurrents n'en ont pas vraiment profité. À l'exception des Bourguignons, qui se sont replacés à la troisième position, Laval (1er) et Angers (2ème) n'ont pas gagné lors de la 14ème journée.

L'ASSE, désormais cinquième à 3 points de la deuxième place, est donc toujours dans la course pour la Ligue 1. Mais le contenu proposé par les joueurs du Forez ont sérieusement inquiété Laurent Batlles. Après deux revers consécutifs, sans vraiment réagir, l'entraîneur de l'ASSE leur a lancé un dernier avertissement : « Je peux vous dire que ce sera la seule soirée loupée, ça c'est sûr » a-t-il prévenu dans des propos recueillis par le média EVECT.

Digérer la défaite pour garder intacte l'union des Verts

Très en colère, Laurent Batlles a assuré qu'il ne parlerait pas directement à ses joueurs après le match. Le but étant de ne pas créer de cassure dans les relations au sein du groupe, et de garder intacte l'union des Verts. Avant les deux défaites contre Paris et Auxerre, l'ASSE restait sur 6 victoires en 7 matchs de championnat.

Une superbe série qui reste sans doute dans la mémoire du technicien de 48 ans. « Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs ce soir, parce qu'au vu de ce que j'ai vu, dans l'intensité et dans les duels contre cette équipe d'Auxerre, je préfère attendre un petit peu parce qu'à chaud, il y a des choses qui seront un peu dures pour eux » explique-t-il. Comme on dit, la nuit porte conseil.