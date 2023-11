Samedi, Gennaro Gattuso a assuré que le match contre le RC Lens n’est pas capital pour l’OM. Franck Haise a lui aussi évoqué la rencontre sous un autre angle pour les Sang et Or.

OM : Gennaro Gattuso dédramatise le match à Lens

De passage en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a assuré que les joueurs de l'Olympique de Marseille étaient prêts à livrer bataille contre le RC Lens ce soir au stade Bollaert-Delelis. Pour autant, le technicien italien refuse de mettre la pression sur ses hommes parce que « ce rendez-vous ne sera pas capital pour la saison. » Pour Gattuso, « il reste énormément de matchs », mais l’OM « sera prêt » pour la rencontre de ce dimanche soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 1. « Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille », prévient Gattuso. Accroché par Lille au Vélodrome le week-end denier (0-0), l'OM a besoin de points pour se rapprocher des places européennes. Tout comme le RC Lens. Et Franck Haise compte jouer à fond ce match.

Franck Haise : « Tous les matchs comptent »

Vainqueur sans vraiment briller de l’AEK Athènes en Europa League jeudi soir, l’OM de Gennaro Gattuso sera sur la pelouse du Racing Club de Lens, qui a connu une soirée européenne moins joyeuse avec une défaite sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0), mercredi, en Ligue des Champions. Avec une triste 11e place, le vice-champion de France en titre a plus que besoin de renouer avec la victoire dès ce dimanche afin de remonter au classement.

Contrairement à son homologue marseillais pour qui le rendez-vous de ce soir n’est pas capital, le coach des Sang et Or assure que « tous les matchs comptent », avant d’évoquer l’enjeu de la rencontre de ce soir. « En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C'est un match qui revêt une importance pour essayer d'intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra, car des équipes ont pris beaucoup d'avance », assure Franck Haise.