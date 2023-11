À la recherche de renforts au milieu de terrain, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait totalement flashé sur le profil d’une révélation espagnole. Mais il faudra y mettre le prix.

Mercato PSG : Martin Zubimendi plaît à Luis Enrique

D’après les informations relayées récemment par ParisInsides Actus, le Paris Saint-Germain a ciblé trois postes pour le prochain mercato hivernal. Le média spécialisé explique que les dirigeants parisiens visent en priorité un latéral gauche, un milieu droit et un milieu relayeur. « Ça peut être des achats, comme des prêts avec ou sans option d’achat. Tout dépendra du budget et des négociations », assure le compte Twitter souvent bien informé sur le club de la capitale française. RMC Sport confirme et précise que même si Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Vitinha et Kang-In Lee tirent leur épingle du jeu depuis le début de la saison, notamment en Ligue 1, Luis Enrique ne dispose pas d’option fiable derrière ce quatuor.

L’entraîneur parisien espère donc obtenir un renfort supplémentaire dans ce secteur de jeu lors du prochain mercato de janvier. Surtout un profil plus créateur pour combler le vide laissé par Marco Verratti après son départ pour le Qatar durant l’été. Si les premières sources ne donnent aucune indication sur l’identité du potentiel successeur de Verratti, 90min croit savoir que Luis Enrique en pince pour Martin Zubimendi, révélation de ce début de la saison à la Real Sociedad. Mais le champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup.

Le PSG prêt à investir 60M€ pour Martin Zubimendi ?

En effet, le portail sportif précise que le Paris Saint-Germain veut l’international espagnol de 24 ans pour en faire le troisième milieu à vocation défensive, qui manque dans l’effectif de Luis Enrique. Cependant, les Rouge et Bleu devront s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier puisque le Bayern Munich, Arsenal et le Borussia Dortmund sont également sur les rangs pour tenter d’obtenir la signature de Martin Zubimendi. Pour autant, la Real Sociedad ne compte pas brader son joyau puisqu’il faudra passer par sa clause libératoire pour le déloger de Saint-Sébastien, soit un chèque de 60 millions d’euros, à en croire Sport Bild. Le Paris SG est donc prévenu.