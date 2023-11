Laurent Batlles a fait appel à de jeunes joueurs pour préparer le match contre Bourg-en-Bresse. Cela annonce-t-il leur participation à la coupe de France ?

ASSE : Antoine Gauthier, Cheikh Fall et Meïvyn Agesilas avec les pros

Alors que l’ASSE est privée de plusieurs joueurs, cette semaine, pour le 7e tour des éliminatoires de la coupe de France, Laurent Batlles s’appuie sur la réserve. Ce mardi, lors de la première séance d’entrainement de la semaine, l’entraineur de Saint-Etienne a intégré Antoine Gauthier et Cheikh Fall (19 ans) dans son groupe. Ce n’est pas pour autant la première fois que les deux milieux offensifs formés à l’académie de Saint-Etienne s’entrainent avec l’équipe professionnelle.

Antoine Gauthier et Cheikh Fall n’étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de leur jeune coéquipier de la réserve, Meïvyn Agesilas. Contrairement aux deux premiers, l’attaquant de 17 ans était à son premier entrainement dans le groupe des pros stéphanois.

Laurent Batlles va-t-il faire confiance aux jeunes pour la coupe de France ?

Ces jeunes joueurs pourraient profiter des nombreuses absences dans l’équipe de l’ASSE pour grappiller du temps de jeu en coupe de France. Ils pourraient affronter le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, club de National 2. Si Laurent Batlles décide de leur accorder du temps de jeu, surtout en l’absence de nombreux titulaires. En effet, sept joueurs de l’ASSE ne sont pas disponibles pour le match de samedi (13h45) au stade Marcel-Verchère.

Ce sont d’abord les blessés : Gautier Larsonneur, Ibrahima Wadji, Dylan Batubinsika. Mais aussi les internationaux partis en sélection : Ibrahim Sissoko, Aïmen Moueffek (U23 Maroc), Benjamin Bouchouari (U23 Maroc), Ibrahim Sissoko (Mali) et Karim Cissé (Guinée). D’après les informations de Evect, Léo Pétrot et Mathieu Cafaro étaient également absents à la séance collective de ce mardi. Il est fort probable qu’ils aient été laissés au repos. Si le défenseur et l’ailier ont des pépins physiques, cela devrait se savoir rapidement, lors de la prochaine séance d'entrainement de l'ASSE.