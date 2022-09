ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne boucle un nouvel accord au milieu !

Publié par Thomas G. le 07 septembre 2022 à 11:45





ASSE Mercato : Invaincu depuis trois matchs, l'AS Saint-Etienne va réaliser un belle opération avec la signature d'un grand espoir français.

La saison de l’AS Saint-Etienne semble enfin lancé. Après une entame de championnat compliqué, les Verts ont pris 5 points sur les 3 derniers matchs. Les hommes de Laurent Batlles sont invaincus depuis trois matchs avant de se déplacer à Bordeaux ce week-end. Le travail effectué par la cellule de recrutement des Verts cet été semble enfin porter ses fruits. L’objectif reste le même, l'ASSE espère toujours remonter en Ligue 1 en fin de saison.

Les dirigeants stéphanois ont réalisé un nouveau gros coup cette semaine en bouclant un accord avec un espoir français. Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne a trouvé un terrain d’entente avec le gaucher de 18 ans, Antoine Gauthier. Le milieu français qui a disputé ses premières minutes lors de la victoire face au SC Bastia va parapher un premier contrat de trois ans avec son club formateur.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Antoine Gauthier pourrait se faire une place dans l’effectif de Laurent Batlles cette saison. Cette prolongation est un signe que l’AS Saint-Etienne compte sur lui dans sa quête pour remonter en Ligue 1. L'ASSE s’appuie une nouvelle fois sur la qualité de son centre de formation qui a permis aux Verts de former des joueurs prometteurs. Ces dernières années, l’AS Saint-Etienne a formé William Saliba, Wesley Fofana ou encore Lucas Gourna-Douath.

Après le départ de Denis Bouanga qui est parti en MLS, l'ASSE aurait finalement opté pour une solution interne pour remplacer l’international gabonais. Les Verts pourraient miser sur Antoine Gauthier pour prendre la relève de l’ancien nîmois. Le milieu offensif de 18 ans va donc signer son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne malgré la descente en Ligue 2. Les dirigeants de l'ASSE ont su trouver les bons mots pour convaincre leur pépite de faire partie de ce nouveau projet.