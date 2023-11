Une nouvelle qui va certainement réjouir les supporters du FC Nantes est tombée mardi. Elle est relative au projet de déménager du club à Ancenis.

FC Nantes : Le FCN renonce à déménager son centre sportif à Ancenis

Waldemar Kita cherchait un espace plus grand que la Jonelière pour abriter toutes les équipes du FC Nantes sur un même site. Il avait trouvé un terrain de 37,5 hectares, situé à Vair-sur-Loire, une commune distante de Nantes de 45 kilomètres. Mais après plus de deux ans d’étude et de négociations, la Communauté des communes du pays d’Ancenis (Compa) a appris que le FCN a finalement renoncé au déménagement de son centre d’entraînement et de formation et de son école de football. L’information est confirmée et rapportée par le site 20 Minutes. Selon les explications du média, la collectivité et le président des Canaris étaient tombés d’accord sur un montant de deux millions d’euros pour la parcelle, mais « la complexité administrative a finalement fait capoter l’affaire ».

Après le YelloPark, un autre projet de Waldemar Kita tombe à l'eau

Waldemar Kita va devoir trouver un autre espace pour y construire les installations du FC Nantes. Opposés au déménagement de leur club si cher à Vair-sur-Loire, les supporters des Jaune et Vert devraient être heureux de cette nouvelle. Tout comme Nantes Métropole qui n’était pas favorable à l’installation du club hors de l’agglomération nantaise. Pour rappel, le projet de construction d’un stade (YelloPark) propre au FC Nantes avait été mis sur pied par Waldemar Kita. Mais ce dernier avait été lâché à la dernière minute par Nantes Métropole, propriétaire du stade de la Beaujoire. L'espace qui devrait être attribué au dirigeant pour la réalisation de son projet lui avait été refusé finalement par la présidente de la Métropole, Johanna Rolland.